Coupe du Monde : programmation des matches amateurs modifiée en Mayenne pour pouvoir encourager les Bleus

Les joueurs de l'équipe de France de football pourront compter, dimanche 4 décembre à 16h, sur les encouragements, le soutien, la folle passion des amateurs de ballon rond mayennais. Le district de la Mayenne a décidé de modifier les horaires des matches amateurs prévus ce jour-là afin que les joueurs et les spectateurs puissent regarder tranquillement le 1/8e de finale des Bleus à la coupe du Monde.

Les rencontres des vétérans débuteront à 9h, celles des seniors, dans un premier temps programmées à 13h, démarreront à 11h et enfin le coup d'envoi des rencontres seniors de 15h sera finalement donné à 13h. Ce qui permettra à tout le monde de rentrer à la maison ou d'aller dans un bar pour, on l'espère, assister à une nouvelle et grande performance de la bande à MBappé.