Coupe du monde : quelles sont les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale ?

La France , le Brésil et le Portugal sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football, alors que la troisième et dernière journée des poules a commencé ce 29 novembre au Qatar. Au fil de ces rencontres, découvrez la liste des équipes qualifiées pour la suite de la compétition.

GROUPE A

Les Pays-Bas n'ont besoin que d'un point ce mardi (16h) contre le Qatar, pays-hôte déjà éliminé, pour terminer en tête alors que la bataille s'annonce incertaine entre l'Equateur et le Sénégal, toujours en course. Un nul qualifierait l'équipe américaine, qui s'inquiète pour son capitaine Enner Valencia, co-meilleur buteur du tournoi (3 buts) et blessé au genou droit. En face, les champions d'Afrique doivent gagner pour se qualifier.

GROUPE B

Pratiquement qualifiée, l'Angleterre vise la première place du groupe avec une victoire mardi (20h) dans le "derby" face au pays de Galles, dernier mais qui peut se qualifier s'il gagne. Au même moment, l'Iran, 2e, et les Etats-Unis, 3e, s'affrontent pour la seconde fois dans un Mondial dans un match à l'enjeu sportif crucial dans un contexte politique brûlant. L'Iran peut obtenir un premier billet historique pour les 1/8 de finale si elle s'impose face à l'ennemi historique que la République islamique accuse d'attiser la contestation dans le pays. Une défaite serait en revanche synonyme d'élimination.

GROUPE C

L'Argentine sera qualifiée en s'imposant mercredi (20h) face à la Pologne, en tête avec quatre points. Mais une multitude de scénarios sont possibles : l'Arabie saoudite, vainqueure surprise de l'Albiceleste lors de la journée inaugurale, doit l'emporter sur le Mexique, dernier avec une unité, pour rêver d'un nouvel exploit et d'une qualification historique. Un nul combiné à une défaite argentine suffirait également. Même les Mexicains peuvent rester en course s'ils battent les Saoudiens et que les coéquipiers de Messi s'inclinent face aux Polonais.

GROUPE D

La France, championne du monde en titre et première qualifiée du tournoi qatari en battant le Danemark (2-1), va faire tourner son effectif mercredi contre la Tunisie (16h). Mais les Tunisiens, derniers avec un point, peuvent accompagner les Bleus s'ils battent les "coiffeurs" français et que le match Australie-Danemark se solde par un résultat nul. Les Danois, troisièmes, doivent battre les Australiens et espérer un nul ou une victoire française dans l'autre match pour atteindre les huitièmes de finale.

GROUPE E

L'Allemagne va une nouvelle fois jouer sa qualification jeudi (20h) contre le Costa Rica, mais n'a plus son destin entre les mains. Elle a absolument besoin d'une victoire contre l'équipe du gardien Keylor Navas - qui a encaissé sept buts contre l'Espagne - en espérant que le Japon ne brille pas trop contre la Roja. En tête du groupe avec quatre points et en ballottage très favorable, les Espagnols n'ont besoin que d'un nul.

GROUPE F

Avec une victoire étriquée contre le Canada et une défaite contre le Maroc, la Belgique jouera sa qualification jeudi (16h) lors d'un choc stressant face à la Croatie, première du groupe et finaliste du Mondial en Russie. Un succès et les Diables Rouges seront en huitièmes de finale. Une défaite serait synonyme d'élimination et, en cas de match nul, leur sort serait entre les mains du Maroc. Avec quatre points, les Lions de l'Atlas affrontent le Canada, déjà éliminé, et peuvent logiquement rêver d'intégrer le top-16 du tournoi, comme en 1986. Les Croates, finalistes du dernier Mondial, peuvent se contenter d'un nul pour passer.

GROUPE G

Le Brésil, qualifié après sa victoire contre la Suisse grâce à un but de Casemiro, visera la première place du groupe vendredi (20h) contre le Cameroun, troisième après avoir sauvé le nul face à la Serbie lundi. Face à la "Nati", la Seleçao a de nouveau montré sa rigueur défensive et qu'elle pouvait gagner sans Neymar, blessé à la cheville droite. La Suisse, deuxième avec trois points, va devoir valider son billet contre la Serbie, qui ne compte qu'un seul point après deux matches.

GROUPE H

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qualifié après sa victoire contre l'Uruguay, affronte la Corée du Sud vendredi (16h). Le Ghana, deuxième du groupe, doit assurer sa place en huitièmes lors d'un rendez-vous à ne pas manquer contre l'Uruguay, qui avait battu les Black Stars en quart de finale du Mondial-2010. La situation est compliquée pour la Corée du Sud et l'Uruguay, mais les deux équipes peuvent encore se qualifier.

