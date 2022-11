Coupe du monde : retrouvez le calendrier intégral de la compétition

Coup d'envoi le dimanche 20 novembre pour la Coupe du monde de football, avec la rencontre entre le Qatar (pays organisateur) et l'Équateur. Une opposition qui marquera le début des phases de poules. Ces dernières s'achèveront le vendredi 2 décembre. Viendra alors le temps des huitièmes de finale à partir du 3 décembre, puis des quarts (du 9 au 10 décembre) et des demies (13 et 14 décembre). Dernier rendez-vous le dimanche 18 décembre, avec la finale.

Le calendrier intégral

Les 48 matchs de poule, groupe par groupe

C'est la première fois qu'une Coupe du monde de football est organisée dans le monde arabe, et à cette période de l'année. En plein été au Qatar, les températures peuvent grimper jusqu'à 50 degrés, et la Fifa a donc opté pour une compétition organisée pendant l'hiver, d'où ce calendrier atypique. Ce choix interrompt les championnats de clubs européens, ce qui fait grincer des dents parmi ces derniers, employeurs des stars du ballon rond.