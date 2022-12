Coupe du Monde : Toulon, Fréjus et Forcalquier retransmettent la finale sur écrans géants

Dans un communiqué, Hubert Falco, maire de Toulon, annonce qu'à l’occasion de "la finale historique" de la Coupe du Monde de Football entre la France et l’Argentine, ce dimanche 18 décembre à 16 heures, "et afin de réunir les Toulonnaises et les Toulonnais qui souhaitent se rassembler autour de cet évènement international festif, sportif et populaire, la municipalité a décidé d’installer deux écrans géants en extérieur sur la Place Vincent Raspail", autour des Halles.

ⓘ Publicité

Une "fan zone" sécurisée sera ouverte de 14 heures à 20 heures et sera accessible par quatre entrées. Les Halles ainsi que tous les commerces de la Place resteront ouverts précise également la mairie.

A Fréjus, l'agglomération et la ville ont également décidé d'ouvrir l'espace Caquot situé sur le site de la Base Nature pour la retransmission sur écran géant de la finale.

Même décision à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Un écran géant est installé place du Bourguet. "Forcalquier, ville sportive, ne pouvait priver les passionnés de tout le territoire de cet événement majeur", déclare le maire David Gehant.