Coupe du Monde : une joie sans ferveur en Ardèche et en Drôme après la victoire des Bleus

Il y avait bien quelques supporters dans les bars pour applaudir la victoire et la démonstration offensive de l'Équipe de France de football contre l'Australie, ce mardi 22 novembre au soir, mais les établissements n'ont pas fait le plein, loin de là. Les Bleus l'ont emporté quatre buts à un, ce qui a permis de s'enthousiasmer, tout en regrettant la tenue de cette Coupe du Monde en plein automne (dans l'hémisphère nord).

"C'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est en terrasse", regrette une supportrice, au bar Los Amigos, de Saint-Péray. "On boit du blanc plutôt que du rosé", s'amusent les voisins de table (de tonneau). "C'est vrai qu'on a moins de monde, on a froid, c'est pas pareil", résume le gérant. Quand certains se remémorent la coupe du monde 2018 et "les terrasses noires de monde", d'autres préfèrent positiver : "on n'est qu'au début, si on se qualifie la ferveur va monter", sourit une serveuse de la brasserie l'Étage, à Valence. Les joueurs ont en tout cas fait ce qu'il fallait pour que le soufflé ne retombe pas totalement.