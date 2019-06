Coupe du monde : une parade de 7.000 néerlandais attendue dans les rues de Reims

Reims, France

Les rues de Reims seront envahies d'orange cet après-midi. 7.000 supporters néerlandais vont défiler à partir de 15h de la fan zone de la Fifa, au stade Saint-Symphorien, jusqu'au stade Delaune. A 18h, les Pays-Bas joueront à guichets fermés contre le Canada pour la tête de la poule E dans cette Coupe du monde.

à lire aussi Coupe du monde féminine 2019 : 16.000 supporters néerlandais défilent en orange dans Valenciennes

La parade sera menée par un bus impérial. Un DJ néerlandais sera présent sur la fan zone dés midi pour une fête de "Welkom." Cela ne sera pas sans perturbations. Plusieurs rues du centre-ville sont interdites à la circulation ou au stationnement depuis ce matin.

Les restaurateurs rémois devraient profiter de l'affluence. "C'est une bonne clientèle, très poli. On est prêt, on a renforcé le personnel et commandé plus de bières", explique le directeur adjoint de l'Edito, place d'Erlon.

Ces supporters survoltés ont déjà eu l'occasion de se faire remarquer à Valenciennes samedi dernier ou au Havre le mardi 11 juin.