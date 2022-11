Coupe du monde : une première victoire de l'équipe de France avec peu de supporters à Pontarlier

Les Bleus ont gagné leur premier match de la Coupe du monde de football ce mardi 22 novembre au Qatar. Ils se sont imposés 4 à 1 et prennent la tête du Groupe D. Après l'ouverture du score par l'Australie à la neuvième minute, les français ont enchainé avec un but d'Adrien Rabiot à la 27ème, d'Olivier Giroud à la 32ème, de Kylian Mbappé à la 68ème et un dernier de nouveau d'Olivier Giroud à la 71ème minute. Suite à ce doublé, il devient codétenteur avec Thierry Henry du record en équipe de France (51 buts).

Un premier match en demi-teinte

La soirée a été peu suivie dans le centre-ville de Pontarlier, dans le Haut-Doubs. La mairie a organisé une retransmission sur grand écran au théâtre Bernard Blier. Elle était l'une des seuls de Franche-Comté a proposer un évènement public. À 20 heures, au début du match, une quinzaine de supporters étaient présents.

Du côté des bars, il n'y avait pas foule au pub Le Pelikan's, l'un des rares établissements à diffuser la rencontre dans la ville. Une dizaine de personnes étaient regroupées devant la télévision.

Ces quatre habitués se sont retrouvés pour suivre le match dans un bar de Pontarlier. © Radio France - Raphaël Aubry

"La France vient de gagner, la fréquentation va monter rapidement je pense, commente Alexandre, le patron. Il y aura plus de monde lors des gros matchs, à partir des huitièmes et des quarts de finale. Je ne me fais pas de souci la dessus. Il y a aussi l'hiver et le contexte de la Coupe du monde au Qatar."

Tous les clients présents ne sont pas venus pour le match dans ce bar. © Radio France - Raphaël Aubry

