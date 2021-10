Coupe de France : le renouveau de l'AS Brestoise de Jean-Claude Plessis, opposée à Concarneau au 5e tour

Jean-Claude Plessis, ex président de Sochaux et Strasbourg au plus haut niveau, est revenu aux affaires avec l'AS Brestoise

C'est l'un des matchs phares, en Bretagne, du 5e tour de la Coupe de France de football disputé ce week-end. Marqué par l'entrée en lice des clubs de National, il offre notamment un duel entre l'AS Brestoise (R3) et l'US Concarneau (N1), samedi à 18h au stade Ménez-Paul.

L'AS Brestoise veut rejouer un rôle

De nouveau présidé depuis peu par Jean-Claude Plessis, 77 ans, l'autre club de Brest n'a pas pour ambition de concurrencer le Stade Brestois. Mais ce 5e tour de Coupe face aux Thoniers braque en tout cas les projecteurs sur l'ASB et sa volonté de rejouer un rôle dans la cité du Ponant.

L'ASB n'est pas à sa place quand on sait ce qu'elle a été. Ce n'est pas convenable !

"On veut rester amateur et on restera amateur, notre objectif n'est pas de former des champions de football" pose d'entrée celui qui a déjà été président de l'ASB dans les années 80, avant des aventures au plus haut niveau à Sochaux et Strasbourg. Celui qui vient de revenir aux affaires avec certains ex joueurs à deux doigts de monter en Ligue 2 à l'époque ne cache pas tout de même l'ambition d'aller voir plus haut que la R3.

On veut former des hommes

"L'ASB n'est pas à sa place quand on sait ce qu'elle a été. Ce n'est pas convenable !" lance Jean-Claude Plessis, "il faut qu'on monte de deux ou trois divisions avant de stabiliser le club" en restant dans le monde amateur donc, car le leitmotiv est clairement défini. "Quand les gens viennent me parler dans la rue, il y a toujours un enfant, un neveu ou un cousin qui a joué à l'ASB. Et qui ont des situations et réussi leur vie. On veut former _des hommes, qui réussiront aussi à travers le sport_. C'est ça l'objectif du club. Former des footballeurs professionnels, c'est au Stade Brestois".

Le foot féminin en ligne de mire grâce aux nouvelles installations promises

Forte de 380 licenciés, l'ASB veut aussi "développer le foot féminin, mais on le fera quand on aura nos installations puisque la mairie vient de nous donner son accord pour refaire la pelouse de Ménez-Paul et de monter des terrains là où il y a des stabilisés aujourd'hui. On aura des nouveaux vestiaires donc on pourra commencer ça quand on sera prêt. On y pense beaucoup au foot féminin".

On sait tous très bien qu'on n'ira pas à Paris au mois de mai, mais ça va nous permettre de faire un match contre des professionnels

Ce samedi, l'ASB compte bien quand même faire valoir ses arguments face aux Thoniers. "Sans faire de jeu de mots, c'est un gros poisson" plaisante Jean-Claude Plessis, "mais il ne faut pas avoir peur, qu'on joue avec nos qualités. On sait tous très bien qu'on n'ira pas à Paris au mois de mai pour la finale, mais ça va nous permettre de faire un match contre des professionnels. Pour certains joueurs, ça n'arrivera plus jamais. Quelque soit le résultat, ce sera une fête et ce sera bien". Car malgré les 5 niveaux d'écart, les autres Brestois veulent aussi faire parler d'eux.