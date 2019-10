Coupe France de football - 5e tour : le programme des 16 équipes francs-comtoises en lice

Besançon, France

En attendant l'entrée en lice du FC Sochaux-Montbéliard et des autres équipes professionnelles de Ligue 2 au 7e tour (16 et 17 novembre), le football franc-comtois est encore représenté par 16 clubs amateurs lors du 5e tour de la Coupe de France "2019-2020" qui se dispute ce samedi et ce dimanche. A l'issue de cet avant-dernier tour régional, il n'y aura toutefois plus que 9 rescapés francs-comtois - au maximum - puisque pas moins de 7 derbies sont au menu.

Et notamment les deux affiches entre pensionnaires du championnat de France amateur : le duel de National 3 "Besançon Football - Pontarlier" et le déplacement de l'ASM Belfort (National 2) à Morteau-Montlebon (N3). Le "Petit Poucet" jurassien du FC Brenne-Orain (Départemental 2) reçoit de son côté - à Sellières - le RC Lons-le-Saunier (Régional 1).

Le programme complet des 16 équipes francs-comtoises au 5e tour de la Coupe de France

samedi (12 octobre)

16h : Besançon Football (N3) — C.A. Pontarlier (N3)

(N3) — (N3) 18h : Morteau-Montlebon (N3) — ASM Belfort (N2)

(N3) — (N2) 18h : L'Isle-sur-le-Doubs (R3) — Grandvillars (R1)

(R3) — (R1) 18h : FC Vesoul (R1) — FC 4 Rivières 70 (R1)

(R1) — (R1) 18h : Racing Besançon (N3) — Fauverney (R1 / Côte d'Or)

(N3) — Fauverney (R1 / Côte d'Or) 18h : Ornans (R1) — Jura Dolois (N3)

dimanche (13 octobre)