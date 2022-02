Coupe Gambardella : l'USM Saran recevra Bobigny en huitièmes de finale

A peine qualifiée pour les huitièmes de finale de Coupe Gambardella, l'USM Saran envisage déjà le tour suivant. Un espoir permis par le tirage au sort, ce jeudi, au siège de la Fédération Française de Football à Paris. Les Saranais affronteront une équipe de la même division (R1) : le FC Bobigny 93. Le match se déroulera le 20 février prochain, au stade Jacques Mazzuca de Saran.

Pas de club professionnel donc pour les joueurs de Yoann Bodivit, qui auraient pu croiser la route de l'Olympique Lyonnais, du Stade Rennais ou du FC Nantes, mais l'entraîneur de l'USM Saran s'en accommode : "Je suis plutôt content parce que c'est un tirage qui donne de l'espoir. On se dit qu'il y a peut être quelque chose à faire. Il faut être honnête, c'est une très belle équipe, ce sera extrêmement difficile, mais on se dit que c'est possible., qu'il y a peut être encore quelque chose à faire. Ça paraît assez fou, mais on peut se qualifier pour un quart de finale."

Pour l'anecdote, l'USM Saran et Bobigny s'étaient rencontrés en amical au début du mois de janvier, un match remporté par l'équipe loirétaine. "Avec le coach de Bobigny, on a gardé le contact. On s'était dit 'Imagine, qu'on se rencontre se serait ce serait fou', maintenant, c'est le cas", sourit Yoann Bodivit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'USM Saran a éliminé Boulogne-sur-Mer au tour précédent (1-1, 4-2 aux tirs au but) au stade Jacques Mazzuca.