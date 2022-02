Coupe Gambardella : cruelle élimination aux tirs au but pour l'USM Saran face à Bobigny (2-2)

Les souvenirs du match pourraient bien hanter les rêves des joueurs de l'USM Saran pendant de longues nuits. L'équipe U18 du club loirétain s'est inclinée ce dimanche en huitième de finale aux tirs au but face à Bobigny, après un scénario hallucinant entre les deux pensionnaires de Régional 1. L'histoire avait tout du buddy movie, avec un début de match idéal et un score de 2-0 à la mi-temps (Léni Daudin et Hugo Do Vale Valente) en faveur des garçons de Yoann Bodivit. Mais le film s'est brusquement transformé en comédie dramatique. A 2-1 et à quelques instants de la fin de la rencontre, sur un dernier corner en faveur des Franciliens, la muraille a cédé.

Si contre Boulogne-sur-Mer en seizièmes, l'USM Saran avait parfaitement négocié ses face à face, cette fois, les Loirétains ont manqué de réussite, ou de nerf. Par deux fois ils ont eu l'occasion de passer devant le club de Seine Saint-Denis, sans succès. D'abord sur une parade magnifique du gardien adverse puis sur une panenka ratée. Terminé. C'est bien Bobigny qui sera au rendez-vous des quarts de finale.

Plus d'un millier de spectateurs au stades Jacques Mazzuca

Un scénario que Yoann Bovidit a eu beaucoup de mal à encaisser. Le jeune entraîneur, en larmes à la fin de la rencontre n'a pas caché son immense déception : "On avait les occasions pour mettre le troisième but, on n'a pas réussi à le mettre, c'est comme ça... C'est comme le match, on l'a en main la séance de pénaltys et on fait les mauvais choix, qui impactent toute l'équipe, mais il fallait avoir le cran d'aller les tirer."

Plus d'un millier de spectateurs s'est rendu ce dimanche au stade Jacques Mazzuca de Saran pour encourager la jeune équipe. Jamais le club n'était allé aussi loin en coupe Gambardella.