Coupe Gambardella : Le SM Caen se qualifie en demi-finale pour la première fois depuis 21 ans

Les moins de 18 ans du Stade Malherbe Caen sont à une étape du Stade de France. Les jeunes footballeurs caennais se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. Ils se sont imposés dimanche après-midi sur le terrain de Lyon-La Duchère deux buts à un.

"Je suis très heureux pour la formation et pour les joueurs qui ont livrés un combat, explique soulagé et sans voix leur coach Nicolas Seube.

Cela fait vingt et un an que ce n'est pas arrivé. Cela met le club en avant, le travail des formateurs et l'état d'esprit de ces jeunes garçons à qui ont demande beaucoup au quotidien. Je suis fier de tout cela parce que c'est un travail de plusieurs années et de plusieurs entraîneurs associés."

Ce sont les Lyonnais qui avaient ouvert le score sur pénalty par Norman Chafaa (24e). Norman Bassette a égalisé à la demi-heure de jeu également sur pénalty et c'est à 20 minutes de la fin que Mohamed Hafid a donné l'avantage aux U18 caennais.

Les joueurs malherbistes coachés par Nicolas Seube se sont fait une petite frayeur dans les dernières secondes avec un but refusé aux Lyonnais mais l'essentiel est là : la qualification pour les demi-finales.

"A cet âge-là, la gestion des émotions et le fait d'être tueur quand on a les opportunités... c'est ce qui a permis à l'adversaire de rester dans le match. On a encaissé un but déjà contre le court du jeu. On a les premières situations sans marquer. Momo (Haif) nous délivre sur un exploit individuel et derrière on a trop de situation pour tuer le match qu'on ne marque pas et du coup on se met face à ce qui peut arriver, c'est à dire un coup-franc à la dernière minute anodin qui peut faire but. Par chance, l'arbitre a sifflé."

Le Stade Malherbe jouera donc en demi-finale le 10 avril prochain face aux jeunes du Stade Rennais. Ce sera cette fois à domicile. Et pourquoi pas au Stade d'Ornano?