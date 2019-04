Coupe Gambardella : le TFC échoue en finale face à Saint-Etienne (0-2)

Toulouse, France

Les Pitchouns du TFC ne ramèneront pas la coupe à la maison. C'est l'AS Saint-Étienne qui a soulevé sa quatrième Coupe Garmbardella après le temps réglementaire (0-2), ce samedi 27 avril, quelques heures avant la finale de la Coupe de France.

Depuis 15 ans, ils rêvaient de ce trophée mais les U19 du Toulouse FC n'ont pas réussi à dominer les jeunes de l'ASSE. Les Verts ont marqué les deux buts du match en deuxième mi-temps.

Entre temps, le jeune toulousain Nathan Ngoumou a laissé les siens en infériorité numérique. Carton rouge pour le Violet après s'être rendu coupable d'une annihilation de but.

⚽💥 Quel but de Bila Benkhedim !!! le numéro 10 de @ASSEofficiel envoie un missile dans la lucarne pour mener 1-0. #TFCASSE#Gambardellapic.twitter.com/1Kuno2BMvL — France•tv sport (@francetvsport) April 27, 2019

⚽ BUUUT pour @ASSEofficiel ! Charles Abi marque le deuxième but stéphanois et envoie les Verts vers un quatrième titre en #Gamberdella#TFCASSE@FFFpic.twitter.com/ekE18GlvZM — France•tv sport (@francetvsport) April 27, 2019

Saint-Etienne le mérite

"Nous avons eu plusieurs temps forts dans le premier acte, avec des périodes où nous parvenions à très bien poser le jeu, a réagi l'entraîneur des U19 toulousain, Jean-Christophe Debu, après la rencontre. Le but au retour des vestiaires arrive trop vite à mon goût. Lorsqu'ils sont en tête, on sait que les Stéphanois sont très difficiles à bouger. Évidemment, après l'expulsion de Nathan, les choses se sont encore plus compliquées. Je pense que sur l'ensemble du match, ils méritent de l'emporter. On leur a rendu la tache plus simple avec ce but rapide et le carton rouge. C'est le regret du soir"

Il ne reste plus qu'à espérer que le Téfécé de Ligue 1 prendra sa revanche ce dimanche à Geoffroy-Guichard, coup d'envoi à 17h.