Trois matchs, trois victoires ! Carton plein pour les normands, en Croatie. La sélection dirigée par Clément Lerebours n'a pas fait dans la dentelle, à l'occasion de la phase de poule de la Coupe UEFA des régions. Une première victoire contre la sélection lettone (8-0), une seconde sur le même score face aux lituaniens, et un ultime succès face au favori et tenant du titre : la Croatie (3-1). Menés au score après un penalty transformé en début de rencontre, les normands sont revenus avant de prendre l'avantage et le large, mardi après-midi, face aux croates. Une première place du groupe qui leur offre une qualification pour la phase finale, en juin prochain. Superbe parcours pour cette génération talentueuse, composés de neuf joueurs "haut-normands" et de huit joueurs "bas-normands". Des garçons qui évoluent essentiellement en Nationale 3.

Clément Lerebours est directeur technique régional et sélectionneur de l'équipe normande. Très fier de ses hommes :

Le dernier match a rappelé des souvenirs à tout le monde, avec une affiche France - Croatie, deux mois après la même finale en Coupe du Monde, selon Clément Lerebours :