Le Mans FC s'est imposé 3-1 sur l'US Saint-Malo, ce samedi soir au MMArena, et laisse les Malouins à 12 points derrière eux. Il ne reste plus que six rencontres avant la fin de la saison de National 2.

Le Mans FC s'est encore un peu rapproché de la montée en National, en remportant le choc face à son dauphin, l'US Saint-Malo. Deux buts de Mamadou Soro en première période avait donné l'avantage aux sang-et-or mais les Bretons se sont rapprochés à 2-1 à 20 minutes de la fin. Soro inscrit un troisième but pour confirmer la victoire, sur un dégagement du gardien Cédric Mensah. "Ce troisième but nous fait du bien", reconnaît son auteur.

Le Mans comptent désormais 12 points d'avance sur les Malouins et 9 sur Saint-Brieuc, nouveau deuxième de cette poule D de National 2, après l'avoir également emporté à domicile. A six matches de la fin du championnat, les Briochins semblent désormais seuls en mesure d'inquiéter la première place des sang et or.