Course à pied - Mélanie Doutart prépare son premier marathon

Spécialiste du cross et de courses de fond comme le 10 km sur route où elle a été sacrée de championne de France en 2017, Mélanie Doutart va se lancer pour la première fois sur un marathon, un défi qu'elle compte relever d'ici un mois et demi en Allemagne.

Un nouvel enjeu motivant

" Ce sera peut-être un peu juste pour avoir une vraie préparation mais je compte m'aligner le 3 avril à Hanovre. J'ai déjà couru des semi-marathons en 1h15 environ, mais un marathon ce sera une première pour moi. Ce sera un nouvel enjeu motivant, donc j'espère que ça va le faire!"

Hanovre plutôt que Paris

Et pour cette grande première Mélanie Doutart (33 ans) a choisi l'Allemagne plutôt que le marathon de Paris qui se déroulera le même jour. "Hanovre est un parcours qui me conviendra mieux, c'est plus plat, et donc plus simple pour un premier marathon. Et puis ça n'est pas plus mal de le courir à l'étranger, comme dit mon coach: tu seras moins regardée! (rires). Du coup j'aurais moins de pression. Mais par la suite j'aimerais bien disputer le marathon de Paris aussi."

Depuis que j'ai ralenti un peu au niveau des entraînements je trouve que je fais de meilleures séances, j'accumule moins de fatigue et cela a l'air de payer pour le moment - Mélanie Doutart

En attendant priorité aux championnats de France de cross-country mi-mars dans les Yvelines. Dimanche dernier, l'athlète amiénoise s'est qualifiée en remportant aisément le titre régional à Fourmies dans le Nord (8070m / 32'21"). Une victoire qui même sans grande opposition en l'absence de sa coéquipière de l'AUC Léa Plumecocq, prouve que Mélanie Doutart, médecin à Cires-les-Mello dans l'Oise, a retrouvé ses sensations et le plaisir de courir après deux ans plombés par la période Covid, les blessures et les contraintes professionnelles. "Mon principal défaut était de vouloir en faire trop, j'essayais de faire sept à huit entraînements par semaine, je ne récupérais pas très bien et je n'étais pas forcément au top le jour des compétitions. J'ai aussi enchaîné des blessures et des états de méforme. Et depuis que j'ai ralenti un peu au niveau des entraînements je trouve que je fais de meilleures séances, j'accumule moins de fatigue et cela a l'air de payer pour le moment."

Au point d'ambitionner une place dans le Top 15 des prochains championnats de France de cross aux Mureaux le 13 mars, et d'allonger les sorties en vue du marathon d'Hanovre le 3 avril.