Course au maintien en Ligue 1 du SM Caen : cinq précédents et trois descentes

Le stade Malherbe de Caen boucle sa 8e saison en Ligue 1 depuis le début des années 2000 avec une marge très restreinte pour le maintien. Par le passé, les footballeurs caennais ont flirté cinq fois avec la zone rouge en fin de saison. Trois fois l'histoire s'est terminée par une relégation.

Le Stade Malherbe de Caen reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche après-midi (15h) lors de la 35e journées de Ligue 1 avec un pt d'avance sur le premier relégable. Sur les 8 saisons des footballeurs caennais passées depuis 2000 en Ligue1, c'est la sixième fois qu'ils se trouvent dans cette situation de devoir se battre pour le maintien.

Les précédentes saisons fournissent de quoi espérer ou s'inquiéter.

2014-2015 : la formidable remontée

15e avec un point d'avance sur le 18e (Evian Thonon Gaillard), le SM Caen est loin d'être sauvé mais revient de très loin. Les hommes de Patrice Garande, largués à la trêve (20e avec 15 pts après 20 journées), effectuent une 2e partie de saison pleine en arrachant 31 pts sur les 18 derniers matchs.

"On a eu cette force de caractère qui nous a permis de nous maintenir." Jean Calvé

Ils termineront 13e avec 9pts de plus que le premier condamné (Evian Thonon Gaillard) et poursuivront la saison suivante sur leur lancée à la 7e place. "On a eu cette force de caractère qui nous a permis de nous maintenir", estime le défenseur Jean Calvé.

2011-2012 : le SM Caen devient relégable... lors de la dernière journée

A quatre journées de la fin, le SM Caen est 15e avec 35 pts et possède 2 pts d'avance sur le Ier relégable (Brest). Après une dernière victoire face à Lorient, les footballeurs caennais vont enchaîner trois défaites consécutives dont un cinglant 3-1 à domicile face à Sochaux, un candidat direct, lors de l'avant-dernière journée. L'équipe des Pierre-Alain Frau, Anthony Deroin et autres Benjamin Nivet ne s'en remettra pas et deviendra relégable en perdant 3-1 à Valenciennes lors de la dernière journée. Le SM Caen n'aura été relégable que deux fois durant toute la saison.

"Une saison frustrante avec la relégation au bout" Pierre-Alain Frau

"C'était une saison frustrante avec la relégation au bout, regrette Pierre-Alain Frau. Personnellement, je n'avais pas été à la hauteur au niveau sportif. C'est une saison que j'ai plutôt mal vécu malgré le fait d'avoir découvert un club sympa avec des gens sympa à l'intérieur."

2010-2011 : Sur le fil toute l'année mais sauvé au détriment de Monaco.

Quatrième au bout de 7 journées, le Stade Malherbe de Caen va ensuite connaître une saison plus compliquée. A 4 journées du terme, le SM Caen est 16e avec deux pts d'avance sur le 18e (Nancy). Après s'être battu toute la saison pour garder la tête hors de l'eau, les footballeurs caennais vont éviter la défaite sur les quatre dernières journées (3 nuls pour 1 victoire) et finir sur un nul 2-2 face à des Marseillais vice-Champions de France. Caen termine 15e avec 46 pts soit.. 2 pts de plus que Monaco relégué avec ses 44 unités. "L'avantage du Stade Malherbe, c'est qu'il a cette culture de la combativité, cette faculté de rebondir avait expliqué cette saison-là l'ancien caennais Rudy Garcia revenu en Normandie en tant qu'entraîneur de Lille.

2008-2009 : l'interminable glissade vers la Ligue 2

C'est la saison qui, de façon inquiétante, rappelle sans doute le plus la saison en cours. 16e avec un pt d'avance sur le premier relégable (Nantes), le SM Caen a son destin en main à quatre journées de la fin mais une dynamique qui parle contre lui (2 victoires entre la 16e et la 34e journée). Les partenaires de Steve Savidan (14 buts) ne sauront pas redresser la barre. Le club termine 18e à 3 pts du maintien et de St Etienne après trois défaites lors des quatre dernières journées. Le calendrier ne les aura pas aidé en terminant par une défaite chez le futur 3e Lyon (0-1)) et à domicile face à des Bordelais qui décrocheront ce soir-là le titre de champion de France (0-1) à d'Ornano et enverront les caennais en Ligue 2.

2004-2005 : la descente malgré la remontada de Franck Dumas et... 42pts

Avec une 19e place et 5 pts de retard sur le Ier non relégable (Nice) et un goal-average catastrophique (-27), le Stade Malherbe de Caen qui vient de perdre en finale de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg a tout du candidat idéal pour la descente à 4 journées de la fin.

Et pourtant après le limogeage de Patrick Remy (le dernier d'un coach caennais en court de saison) et son remplacement par Franck Dumas , le club normand va presque réussir son pari : trois victoires de suite mais une défaite-surprise à Istres chez le dernier (2-3) lors de la 38e journée les scotche à la 18e place avec...42 pts.

"Quand vous sortez d'une saison à 42 pts et que vous ne vous maintenez pas, vous êtes un peu le dindon de la farce" Sébastien Mazure

"C'était plus que frustrant. Quand vous sortez d'une saison à 42 pts et que vous ne vous maintenez pas, vous êtes un peu le dindon de la farce, explique Sébastien Mazure, auteur de 13 buts cette année-là. Ce n'était pas arrivé depuis 25 ans, c'est arrivé sur nous. C'était décevant, clairement triste."