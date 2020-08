Course contre la montre à l'ACA : la pelouse touchée par un champignon

Depuis plusieurs jours, la pelouse du terrain principal de Timizzolu, là où se jouent les rencontres de Ligue 2 de l'AC Ajaccio, est touchée par "un champignon venu de l'extérieur", indique le club. Résultat, le club a décrété qu'il ne jouerait plus aucun match d'avant-saison sur cette pelouse. La première journée de Ligue 2, face à Châteauroux, devant se jouer le 22 août prochain, les dirigeants ont décidé de ne prendre aucun risque de dégrader un peu plus le gazon.

Ainsi, pour ces raisons, le match amical prévu le 14 juillet prochain face au Sporting Club de Bastia a été annulée, ainsi que celle prévue contre le FC Bastia-Borgu, quelques jours plus tard.

Le club n'as pas souhaité communiquer plus largement, mais "la société Greenway (sous contrat depuis l'an passé pour l'entretien des pelouses du club ndlr) met les bouchées doubles", assure cela dit Christian Leca. "Nous leur avons donné 8 jours", indique le président du club de football.

L'arlésienne ?

De plus, en amont de la reprise de la compétition, une visite du terrain par une commission de la Ligue de football professionnel est prévue dans quelques jours. Une phénomène estival favorisé à la fois par la chaleur et l'arrosage, selon les initiés, et qui s'est déjà produit l'an passé, alors que la compétition avait repris, ainsi qu'en 2018.

Le sujet est plus sensible qu'il pourrait y paraître, car le club risque des sanctions voire des amendes, si aucune solution n'est trouvée, en plus de perdre des points au classement des pelouses.

Vue de la partie nord du terrain de François Coty, côté tribune Antoine Faedda. © Radio France - Olivier Castel

En guise de solution de repli, l'ACA pourrait organiser le match face au FCBB à huis-clos sur l'un de ses terrains annexes. En revanche, aucune solution de rechange pour l'heure concernant la rencontre face au SCB, dont les joueurs doivent subir ce jeudi des tests COVID-19, après une rencontre contre Montpellier. Un joueur du club héraultais a été testé positif au nouveau coronavirus.