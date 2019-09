Courte mais précieuse victoire de Nîmes contre Toulouse (1-0)

Dans un derby de l'Occitanie contre Toulouse, le Nîmes Olympique à domicile s'impose 1-0 grâce au but de Romain Philippoteaux à la 39e minute. L'ancien auxerrois inscrit son premier but dans les Costières, son deuxième de la saison. Nîmes n'a plus perdu depuis 4 matchs.

Nîmes, France

Six recrues (Bernardoni, Martinez, Sarr, Deaux, Fehrat, Philippoteaux) étaient titulaires pour affronter le Toulouse FC.

Nîmes confirme à domicile

Face à Toulouse qui avait gagné à deux reprises en L1 contre les Crocos la saison passée, sur le même score (1-0/0-1), les Nimois se sont vengés et préparent au mieux le derby contre Montpellier du 25 septembre 2019. Les Crocos s'imposent sur la plus petite des marges grâce à un magnifique but de la recrue Romain Philippoteaux. Il élimine Amian et se met sur son pied droit, il enroule ensuite sa frappe à 7 mètres qui termine dans la lucarne opposée de Reynet, qui n'a pas bougé. Superbe ! (1-0, 39e). En seconde période, Toulouse pousse, se crée des occasions mais encore une fois Paul Bernardoni répond présent sur une lourde frappe de William Vainqueur (1-0, 58e). Nîmes se crée aussi des occasions pour faire le break mais n'y arrive pas, Sidy Sarr sur un centre parfait de Théo Valls pense marquer de la tête à bout portant mais Baptiste Reynet claque sa tentative en corner et puis Lucas Deaux dans l'action qui suit touche le poteau sur un tir enroulé du droit (1-0, 62e). Toulouse tente le tout pour le tout mais en vain, Diakité est même exclu après un tacle dangereux sur Philippoteaux (1-0, 81e).

Les Crocos continuent leur belle série

Depuis plus d'un mois et la défaite contre Nice à domicile le 17 Août, Nîmes ne perd plus ! Le capitaine Anthony Briançon s'est exprimé au micro de France Gard Lozere en zone mixte et nous explique pourquoi :"On s'entend déjà super bien avec Pablo Martinez mais nous ne sommes pas que tous les deux, c'est l'équipe en général qui défend très bien parce que si nous étions que tous les deux à défendre ce serait très compliqué. On a l'aide de nos milieux, de nos latéraux. Ils font un gros travail, il faut continuer comme ça."

4 matchs sans défaite, 3 matchs sans prendre de buts, une deuxième victoire consécutive à la maison. Tous les voyants sont au vert avant le derby à Montpellier . Montpellier qui sera privé des deux anciens nîmois, Téji Savanier toujours blessé et Jordan Ferri qui sera suspendu à cause de son carton rouge récolté à Marseille.

Prochain match du Nîmes Olympique, le mercredi 25 septembre à 19h à Montpellier pour la 7e journée de Ligue 1. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce DERBY en direct et en intégralité.