Couvre-feu oblige, un entraînement aux aurores pour les footballeurs de l'ES Bonchamp

Il fait nuit noire à Bonchamp, mais les éclairages du terrain municipal sont visibles de loin. Malgré le froid et l'humidité, des footballeurs s'entraînent. Il est à peine 6h30 du matin ce mercredi matin. Alors pourquoi se réunir si tôt ? Tout simplement car en raison du couvre-feu appliqué à partir de 18 heures, les joueurs ne peuvent plus s'entraîner le soir. "Nous avons demandé une dérogation mais nous ne l'avons pas eu" explique l'entraîneur-joueur de Bonchamp, Cyril Lhuissier. Le coach a donc décidé de proposer une séance à 6h15 au lieu de 19h30, l'horaire habituel. Et ce mercredi matin, ils étaient 15 footballeurs motivés à être présents sur un effectif de 19 joueurs. Un entraînement avant la journée de boulot ou de cours plutôt qu'après.

Une séance d'entraînement sérieuse pour les footballeurs de l'ES Bonchamp. © Radio France - Gildas Menguy

Ce dimanche, pour le 6e tour de la Coupe de France, l'ES Bonchamp (R1) se déplace à Saumur (N3). La prochaine séance d'entraînement est programmée ce samedi après-midi, veille de match.

Deux autres clubs mayennais sont aussi concernés par la Coupe : le Stade lavallois (5e tour à Angers NDC) et l'US Changé (aux Lucs sur Boulogne). Les Changéens également s'entraîneront à 6h15. Ce sera ce jeudi matin.