Ce samedi à minuit un couvre-feu (de 21 heures à 06 heures) entrera en vigueur, pour au moins quatre semaines, dans plusieurs métropoles françaises dont celle de Saint-Étienne. France Bleu fait le point sur les conséquences pour les matchs des Verts et ses supporters.

Couvre-feu : quelles conséquences pour l'AS Saint-Étienne et ses supporters ?

Le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi et qui entrera en vigueur ce samedi à minuit dans plusieurs métropoles françaises va impacter les rencontres de football professionnel qui se tiennent en soirée. Pour le moment la Ligue de football professionnelle a décidé de maintenir son calendrier aux horaires habituels. Pour les téléspectateurs il n'y aura donc aucun impact. En revanche, ceux qui veulent se rendre au stade pourront être impactés.

Pour le moment ce couvre-feu est instauré pour quatre semaines. Il concerne donc, potentiellement, quatre matchs des Verts : les réceptions de Nice et Montpellier et les déplacements à Metz et Lyon.

Les trois prochains matchs pas impactés

Ce dimanche l'AS Saint-Étienne reçoit Nice (7e journée de Ligue 1) à 17 heures. La jauge de spectateurs sera de nouveau limitée à 1.000 spectateurs au stade Geoffroy-Guichard et la fin de la rencontre, aux alentours de 19 heures, leur permettra de regagner leur domicile avant le début du couvre-feu. La réception de Montpellier, programmée le 01 novembre à 13 heures devrait se dérouler dans des conditions similaires. Le déplacement à Metz (25 octobre à 15 heures), zone qui n'est pas concernée par le couvre-feu ne sera, sauf dégradation de la situation sanitaire d'ici là, pas impacté.

Le derby à huis clos

En revanche le derby face à Lyon, au Groupama Stadium programmé à 21 heures le dimanche 08 novembre, se jouera à huis clos. La métropole lyonnaise faisant partie des zones concernées par le couvre-feu. Dans son interview, le chef de l'État a également expliqué que le couvre-feu pourrait s'étendre jusqu'au 01 décembre, soit six semaines. La réception de Lille (le 29/11), dont l'horaire n'est pas encore connu, pourrait donc, elle aussi, se dérouler à huis clos.