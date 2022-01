Covid-19 : comment l'USO fait face à la flambée des cas dans son effectif

Depuis la fin de la trêve hivernale et le retour à l'entraînement, l'US Orléans doit composer avec un grand nombre de cas de Covid-19 dans son effectif. Deux matchs ont été reportés. Alors comment staff et joueurs vivent la situation ? Réponses avec Xavier Collin et Franck L'Hostis.

Ce vendredi soir, l'USO ne jouera pas sa 18ème journée de National à Concarneau, la rencontre a été reportée après la détection de nouveaux cas de Covid-19 au sein de son effectif. Bis repetita après le report du match de la 17ème journée prévue le 7 janvier dernier face à Sedan au stade de la Source. Depuis le retour de la trêve hivernale, 18 joueurs sur 21 disponibles auraient été contaminés.

7 ou 8 joueurs à l'entraînement certains jours

Franck L'Hostis n'y a pas échappé, mais le gardien de but orléanais ne s'affole pas face à la situation : "On est footballeurs professionnels, à nous de nous adapter, de faire le nécessaire pour que ça ne se ressente pas. Le nombre de joueurs à l'entraînement était réduit, ça, c'est sûr."Certains joursils étaient seulement 7 ou 8 à pouvoir s'entraîner.

"Ce n'est pas du tout de ce qu'on avait prévu et ça complique un peu les choses. Il faut trouver malgré tout avec ceux qui sont disponibles un compromis entre le jeu et la préparation physique pour traverser cette période", explique de son côté l'entraîneur de l'US Orléans, Xavier Collin.

Face à cette situation inédite et cette hécatombe dans le groupe, le report des matchs de championnat apparaît presque comme comme une bonne nouvelle. "Ça permet de ne pas fausser les matchs parce que si on devait jouer avec des équipes qui ont 10 absents, ça n'aurait pas de sens", affirme Franck L'Hostis.

On est en manque de compétition - Xavier Collin, entraîneur de l'US Orléans

Reprise espérée contre Boulogne-sur-Mer

Mais ces matchs reportés ont une conséquence sur le rythme des joueurs, qui n'ont aucune rencontre officielle dans les jambes depuis plus d'un mois, le 10 décembre à Bourg en Bresse. "On est en manque de compétition, ça fait long. Mais les garçons travaillent bien sur le plan athlétique. Il n'y a pas de souci. On va essayer de faire une opposition en interne le plus rapidement possible, quand on aura récupéré une vingtaine de joueurs", assure Xavier Collin.

L'USO devrait pouvoir compter sur le retour d'un effectif conséquent ce lundi, avant de recevoir le 21 janvier Boulogne-sur-Mer à 19h au stade de la Source pour la 19e journée de National.