Covid-19 dans le groupe de l'USO : "c'est frustrant de décaler la reprise", avoue le défenseur Stone Mambo

Invité de 100% USO ce lundi sur France Bleu Orléans, Stone Mambo est revenu sur ce faux-départ en 2022 pour les Orléanais, privés de 17ème journée de National contre Sedan à cause de cas de Covid-19 dans leur effectif. "On ne doit pas se plaindre et s'adapter", relativise le défenseur central.

Touché par plusieurs cas de Covid-19, l'US Orléans a obtenu le report de son match face à Sedan, comptant pour la 17ème journée de National 1, prévu le vendredi 7 janvier. Une situation tout sauf évidente à gérer selon le défenseur de l'US Orléans, Stone Mambo, invité ce lundi de 100% USO. "C'est un peu compliqué parce qu'on avait à cœur de reprendre la compétition et on s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait autant de cas de Covid, maintenant, il faut faire avec. On est pas les pires touchés, donc on essaie de gérer au mieux", explique-t-il.

Prêts pour le déplacement à Concarneau ?

Les Orléanais, qui restaient sur une victoire avant la trêve à Bourg-en-Bresse (0-1), voulaient terminer la phase aller en beauté face aux Ardennais et entamer 2022 de la meilleure manière possible, de quoi ajouter de la déception selon le défenseur central : "C'est frustrant parce que le staff avait mis en place un programme pour qu'on soit près pour ce premier match. Et au final, on doit décaler. Mais bon, on ne doit pas se plaindre et s'adapter, tout simplement".

Et ce report casse forcément le rythme pour les Orléanais. "C'est pas l'idéal, parce qu'on doit repenser cette mini préparation. C'était pas prévu. Mais on tâchera d'être prêt quand il faudra", affirme le joueur formé à Troyes. On attend donc Stone Mambo et ses coéquipiers fin prêts pour leur premier match de 2022, sur la pelouse du leader du classement : Concarneau.