L'épisode de Covid qui a touché l'équipe de l'US Orléans la semaine dernière a laissé des traces dans l'effectif orléanais. Face à Villefranche ce mercredi soir à la Source, l'USO ne comptera pas dans ses rangs Carnejy Antoine, Amine Talal, Karim Coulibaly et Moussa Seydi, encore à l'isolement.

Covid-19 : deux cadres et deux autres joueurs de l'US Orléans ne seront pas dans le groupe face à Villefranche

Deux joueurs cadres manqueront à l'appel ce mercredi soir pour affronter Villefranche dans un match en retard de la 31e journée de National à la Source. Carnejy Antoine et Amine Talal sont encore à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 et n'ont pas participé à l'entraînement de ce lundi selon nos confrères de la République du Centre, confirmé par le club orléanais. Karim Coulibaly et Moussa Seydi ne seront pas dans le groupe pour les mêmes raisons selon l'USO.

Les joueurs et le staff ont tous passé des tests PCR ce lundi matin et on était toujours dans l'attente des résultats ce lundi soir.

Match à suivre en direct et en intégralité

Un coup dur donc pour l'USO qui ne pourra pas compter sur le deuxième meilleur buteur du club ainsi que le deuxième meilleur passeur orléanais face à un sérieux candidat à la 3e place de National. La rencontre entre l'USO et Villefranche, déterminante, sera à suivre comme d'habitude, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.