Covid-19 : fin de saison pour le Clermont Foot

"Les grandes manifestations sportives et culturelles, tous les événements réunissant plus de 5000 participants et qui doivent être organisées en avance ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison de football ne pourra pas reprendre". Edouard Philippe l'a confirmé. La sentence est tombée pour les clubs sportifs, les compétitions ne pourront pas reprendre a indiqué le Premier Ministre devant l'Assemblée Nationale ce mardi.

Pas de barrage pour le Clermont Foot

Les clubs espéraient pourtant pouvoir reprendre l'entrainement le 11 mai, et la compétition en juin. Mais le gouvernement n'a pas retenu cette option. Pour le Clermont Foot, c'est donc la fin de la saison. Alors que l'équipe pointait à la cinquième place du classement, en position de disputer les barrages, et d'accéder à la Ligue 1. "Il y a avait toujours de l'espoir" confie Florent Ogier.

C'est une grosse déception, le groupe était resté mobilisé... Florent Ogier, défenseur du Clermont Foot

Le défenseur central regrette cette décision. "Je ne comprends pas qu'on fasse une exception du sport de haut niveau, d'autres métiers reprennent, et je pense qu'on aurait pu trouver une solution pour jouer quelques matchs". Le préjudice n'est pas seulement sportif, il est aussi financier. Le président du club, Ahmet Schaefer estimait le manque à gagner à près de 900.000 euros. Soit près de 10% du budget.