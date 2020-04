COVID-19, football : Le GFCA relégué, le SCB promu ?

Alors que chez les pros, les matchs pourraient reprendre à la mi-juin, en National 1 et National 2 on se dirige plutôt vers l'option d'un arrêt total, avec des classements tels qu'ils étaient au moment de la suspension des compétitions. Si c'était le cas, le SCB serait champion, le Gazélec relégué.

En football, les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient reprendre mi-juin, mais à huis clos. Après plusieurs réunions, la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française de Football doivent rendre leur verdict en fin de semaine sur ce point.

Mais cela concerne également l'avenir des championnats amateurs. Leurs classements pourraient être gelés, mais il y aurait quand même des montées et des descentes. En National 1, le Gazélec d'Ajaccio, craint fortement ce scénario, étant posté à la 17e et avant-dernière place, synonyme de relégation sportive en National 2. Ce serait là une double relégation en moins de deux saisons, et ce serait évidemment une catastrophe, pour ce club historique du football corse et ajaccien.

"Tout d'abord, il y a des vies qui sont en jeu, le football vient après", introduit au préalable Christophe Ettori, directeur sportif des Diables Rouges. "Mais on attend ces décisions avec impatience et inquiétude. Si le Gazélec venait à descendre, cela mettrait véritablement en péril le club et l'institution Gazélec. Une descente est très compliquée à digérer".

En effet, alors que les Gaziers n'ont pu jouer que 25 matchs sur les 34 que compte le championnat, les 27 points restants en jeu ne pourraient être disputés, ce que Christophe Ettori estime injuste. Il propose autre chose : "Valider les montées, pas de problème, mais nous souhaitons geler les descentes. C'est ce qui est ressorti de la position commune de l'ensemble des clubs de National 1".

Le sporting finirait premier devant Sedan

Dans la même division que le GFCA, Bastia Borgu serait lui, de fait, maintenu, s'étant rangé à la 13e place du classement de N1, avant la pause sifflée par M. Coronavirus le 12 mars dernier.

Un étage en dessous, en revanche, la décision attendue en fin de semaine pourrait, si encore une fois, les échos se confirment, profiter au Sporting. Leader du groupe A de National 2, avec cinq points de mieux que Sedan, le SCB se verrait propulser prématurément à l'échelon supérieur.

Cela dit, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Car rien n'est acté, et surtout les clubs des différents championnats amateurs ne sont pas d'accord entre eux. Le président de Sedan, par exemple, Marc Dubois, préconisait lui la semaine passée à la F.F.F. d'attribuer les 20 points restants en jeu, mais via des critères différents de ceux du simple classement général, comme le classement au match aller, le classement à la place par journée ou encore le lus grand nombre de journées passées en tête du classement. Alors, la niche pourrait tomber sur le chien, et le Sporting se faire chiper la place.