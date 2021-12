Covid-19 - 5000 spectateurs maximum pour Vannes / PSG

C'est une douche froide pour les dirigeants du Vannes OC qui doit accueillir au stade de la Rabine le PSG et ses stars en 16eme de finale de la coupe de France de football lundi 3 janvier (21h10). Les nouvelles mesures anti Covid-19 réduisent la jauge à 5000 places et condamnent les buvettes.

"La première réaction c'est forcément la déception". Maxime Ray , le président du Vannes Olympique Club (Nationale 2) n'en a pas fini avec l'organisation de cette fête du football qui tourne au travail de forçat. Il s'est battu pour que cette rencontre "champagne" face au grand PSG et à ses stars ait lieu à Vannes, au stade de la Rabine. A concédé une première réduction de jauge à 6 600 en réservant la tribune sud aux supporteurs parisiens. S'est vu imposer la présence d'une centaine de stadiers le soir du match pour assurer la sécurité. Et voila qu'après les annonces gouvernementales, il doit revoir ses plans pour descendre à 5000 spectateurs en tout au lieu des 6 600 prévus. "On a quand même la satisfaction que le match puisse se jouer devant le public vannetais, ce qui n'était pas certain, et on se doit de s'adapter"

Pas de buvettes, les chapiteaux en suspens

Les nouvelles mesures sont également nettes pour les buvettes : c'est niet! Le président misait sur 10% de recettes supplémentaires aux bars. Il faudra faire sans. "Nous avons encore a trancher avec la préfecture les éléments liés au réceptif. _Nous avons prévu deux chapiteaux pour un total de 900 personnes assises_, nous devons voir si cela peut être homologué"

Les places en vente mercredi

La vente des places aux membres du club et aux abonnés qui devait avoir lieu mardi 28 décembre au club est reportée à mercredi 29 le matin. Celle des places pour le grand public à mercredi après midi au centre Leclerc. " On ne pourra clairement pas maintenir les 3000 places grand public qui étaient prévues. On a des discussions avec nos sponsors, nos licenciés, nos abonnés, les membres du club et même les joueurs qui avaient réservé des places. Le football est un sport collectif, l'effort se doit d'être collectif. Le but est que l'évènement ne soit pas réservé au club et que les vannetais puissent en profiter".