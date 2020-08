Covid-19 : le Montpellier Hérault met les points sur les "i"

Confronté à plusieurs cas de Covid-19, au sein de l'effectif professionnel et au centre de formation, le club montpelliérain tient à rappeler la rigueur et le sérieux du club pour lutter contre le coronavirus. Et dénonce le manque de sérieux de Strasbourg.

Alors que le Montpellier Hérault fait face à un cinquième cas de Covid-19 au sein de l'effectif professionnel, contraignant le club à annuler des amicaux, et que plusieurs jeunes du centre de formation ont été contaminés lors d'un stage en Lozère, ces derniers jours, le club héraultais a publié un communiqué, ce mardi, pour faire le point sur la situation.

Le MHSC dit regretter "le focus mis sur le club et le manque de discernement dans les informations divulguées". En cause, notamment, entre les lignes : le fait que certains médias ont choisi de divulguer le nom des joueurs touchés par la Covid-19, le fait que le centre de formation soit à tort pointé du doigt, mais aussi l'attitude du club de Strasbourg.

L'attitude du Racing club de Strasbourg

Le club rappelle d'abord que "depuis le début de la crise sanitaire, le MHSC a mis en place toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser l’ensemble de ses salariés, avec le "port du masque obligatoire dans l’ensemble des structures du club et des mesures sanitaires appliquées par l’ensemble des collaborateurs." Il poursuit sur le fait que "deux cas ont été recensés pendant le confinement, un à la reprise, un début juillet et un consécutif au match contre Strasbourg du 28 juillet dernier". Il précise par ailleurs que "les 4 premiers cas étaient isolés les uns des autres" et que "pour le cinquième, des tests (seront) pratiqués ce vendredi" afin de déterminer "si le match contre Strasbourg a créé d’autres cas au sein du groupe".

Par ailleurs, le MHSC "prend note que le club de Strasbourg n’a pas refait de tests avant de nous affronter et qu'il dénombre aujourd’hui neuf cas au sein de son effectif. Le MHSC est la première victime de la situation qui oblige un joueur à être isolé du groupe et deux matchs de préparations annulés, en attendant les résultats des tests (vendredi) pour être sûr que l’ampleur n’est pas plus importante au sein de notre effectif".

Le centre de formation injustement mis en cause ?

Au sujet des cas de covid-19 au sein des catégories jeunes, le communiqué précise que si le Centre de Formation a été "cité comme impacté, il n’en est absolument rien". Il ajoute que "des jeunes joueurs du MHSC qui participaient à un stage d’avant-saison à Mende ont tous été placés à l’isolement sur site par les autorités compétentes de Lozère à la suite de tests positifs. Les cas positifs ont été séparés des cas négatifs mais tout le groupe est concerné par la mise à l’isolement à Mende. Ainsi le Centre de formation n’est aucunement impacté dans son fonctionnement par cet épisode puisque les jeunes concernés n’étaient ni sur site, ni en contact."