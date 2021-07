Covid-19, le SCB pourra-t-il jouer ce samedi ?

Jouera ? Jouera pas ? La question se pose pour le Sporting Club de Bastia qui doit se déplacer ce samedi en Normandie dans le cadre de la seconde journée de L2. Un questionnement consécutif à la propagation du virus au sein du club ces derniers jours, ce qui procure un début de saison plutôt compliqué pour les bleus.

8 joueurs sur le carreau

Trois joueurs avaient déjà fait défaut la semaine dernière pour l'ouverture de la saison à Furiani, cinq autres ont été testés positifs ce mardi - Xavier Grimaldi - Corse Matin

Dirigeants Bastiais et staff technique avaient tout prévu sauf ça pour ces retrouvailles avec la Ligue 2 et le monde professionnel. Trois joueurs avaient déjà fait défaut la semaine dernière pour l'ouverture de la saison à Furiani, cinq autres ont été testés positifs ce mardi. Des joueurs obligés de se mettre en quarantaine et pour l'entrainement et surtout pour les matchs. Il devrait en manquer huit à l'entraineur des bleus pour aller jouer contre Quevilly ce samedi.

Les dirigeants ont toutefois transmis un dossier ce mardi à la LFP et la Commission des compétitions devraient s'en saisir. Le protocole Covid de la LFP stipule que "_pour annuler une rencontre il faut comptabiliser 16 cas positifs au sein d'un effectif professionnel_." C'est loin d'être le cas, mais ce protocole précise aussi que "si les 2 gardiens professionnels sont positifs en même temps alors la partie est annulée et remise à plus tard." Est-ce le cas au Sporting ? La confidentialité médicale nous empêche d'avoir la réponse pour l'instant, la décision de la Ligue qui est attendue ce mercredi devrait nous la donner.