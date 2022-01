Covid-19 : les footballeurs amateurs privés de match jusqu'au 16 janvier

En raison de la forte circulation du coronavirus actuellement, les instances du football ont pris la décision de reporter les matches de football concernant les compétitions régionales et départementales programmés jusqu'au 16 janvier.

Plusieurs réunions se sont tenues mercredi 5 et jeudi 6 janvier entre les instances du football français. Suite à cela et au regard de la multiplication des contaminations au Covid-19, la Ligue de football des Pays de la Loire a pris la décision de reporter les matches de football amateur que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental. Les instances ont aussi tenu compte des restrictions d'accueil du public et du fait que les buvettes devaient être fermées.

Cela concerne donc notamment les matches de Coupe des Pays de la Loire qui devaient se disputer ce dimanche 9 janvier. Et au moins une journée de championnat, celle prévue le week-end des 15 et 16 janvier.

Les dirigeants de la Ligue et des cinq districts se réuniront le lundi 17 janvier pour "apprécier la situation à date, après analyse de la situation sanitaire."

Les matches de Coupe Gambardella prévus ce week-end ne sont pas concernés par cette décision tout comme les matches de National 3 (Stade Lavallois et Changé) qui doivent jouer le samedi 15 janvier.