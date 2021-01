Covid-19 : les footballeurs lillois Yazici et Araujo testés positifs

Le Covid-19 s'invite de nouveau au Losc : l'attaquant turc Yusuf Yazici et l'ailier brésilien Luiz Araujo ont été testés positifs. Une annonce faite par l'entraîneur Christophe Galtier ce mardi en conférence de presse. "Luiz a été déclaré positif en rentrant du Brésil, le 30 ou 31 décembre. Il a de la fièvre et des douleurs. Yusuf est asymptomatique et se trouve toujours en Turquie. Il a fait un test avant de rentrer et il était positif", a expliqué le coach lillois.

Indisponibles au moins pour les deux prochains matches

Les deux joueurs seront indisponibles au moins pour la réception d'Angers mercredi et le déplacement à Nîmes samedi. Ces absences n'arrangent pas les affaires du Losc, déjà privé de deux défenseurs : Jérémy Pied souffre toujours d'une lésion à une cuisse et le Turc Zeki Celik, touché à un mollet, n'est pas remis.

Lille, deuxième au classement de la Ligue 1 de football, reste sur cinq victoires et deux nuls en championnat.