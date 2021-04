C'est officiel, les deux prochaines rencontres de l'US Orléans face au Mans, prévue ce mercredi soir et contre Villefranche, prévue ce samedi soir, sont reportées à des dates ultérieures annonce le club ce mercredi matin suite à plusieurs cas de Covid dans l'effectif orléanais.

Covid-19 : les matches de l'US Orléans face au Mans et Villefranche officiellement reportés

Le coach de l'USO Claude Robin (au centre) et ses joueurs vont devoir composer avec un calendrier XXL pour la fin de saison.

Après la découverte de six cas positifs à l'USO ce mardi soir, le club annonce ce mercredi que les deux prochaines rencontres face au Mans, prévue ce mercredi soir à la Source et celle contre Villefranche, prévue ce samedi soir, sont reportées à des dates ultérieures.

Un calendrier infernal

Ces deux matches vont donc devoir être reprogrammés, mais quand ? Sachant qu'il reste trois rencontres à disputer, en plus des celles reportées, il y a deux créneaux possibles : la semaine prochaine, entre le 26 et le 30 avril, avant le match de Sète, mais tout dépend des résultats des tests en début de semaine. La deuxième possibilité, la plus probable, reste la semaine du 3 au 9 mai, libérée suite au décalage de la 33e journée. Mais cette possibilité conduira les Orléanais à disputer quatre rencontres en dix jours. La fin de saison s'annonce incroyable.