Covid-19 : plusieurs cas positifs à l'US Orléans, la match contre Sedan menacé

Plusieurs cas de Covid ont été détectés dans l'effectif de l'US Orléans ce mercredi, deux jours seulement avant la reprise du championnat de National avec la réception de Sedan à la Source. Six joueurs sont positifs et de nouveaux tests doivent être effectués ce jeudi.

L'épidémie de Covid-19 n'en finira pas de bouleverser le championnat de National. Six membres de l'effectif de l'US Orléans ont été testés positifs ce mercredi, plus un qui revient tout juste d'isolement a-t-on appris. De nouveaux tests doivent être effectués ce jeudi avant le dernier entraînement de la semaine et la réception de Sedan ce vendredi à la Source pour la 17e journée de National.

Match en sursis contre Sedan

Le club attend maintenant les directives de la Fédération Française de football pour statuer sur le maintien ou le report du match de vendredi. On le rappelle, le dernier protocole édité en août 2021 par la Fédération stipule qu'un report de match ne peut être envisagé "qu’à partir de quatre nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur sept jours glissants, le médecin référent du club attestant de l’isolement des joueuses/joueurs - ou que si l’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours", tout en rappelant qu'à partir "de quatre joueuses ou joueurs isolés sur 7 jours glissants, le virus est circulant dans le club".