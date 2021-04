Covid-19 : plusieurs cas positifs à l'US Orléans, le match face au Mans ce vendredi en sursis

On saura en début de semaine prochaine si la rencontre en l'US Orléans et le Mans pourra se disputer.

Y-a-t-il un cluster à l'US Orléans ? Trois membres du staff ainsi que quatre joueurs ont été testés positifs au Covid-19 en fin de semaine dans le club orléanais. Le premier cas chez les joueurs s'est révélé positif mercredi, après les tests PCR réalisés comme chaque semaine. À la suite de ça, trois autres membres de l'équipe se sont sentis mal en fin de semaine, ils sont restés chez eux par précaution et le coach Claude Robin a préféré refaire des tests antigéniques pour rassurer tout le monde avant la rencontre de ce samedi face à Boulogne (2-2). Trois autres ont donc été testés positifs ce vendredi soir. L'USO a tout de même pu disputer la rencontre de ce samedi. Tous les positifs ont été placés à l'isolement et n'étaient pas du voyage à Boulogne.

D'autres joueurs contaminés ?

En revanche, ce qui inquiète, c'est que l'un de ces quatre joueurs contaminés s'est entraîné normalement avec tout le groupe vendredi avant le départ pour le Pas-de-Calais. Il ne ressentait pas de symptômes mais son test est revenu positif tard dans la soirée de vendredi. Il y a donc plusieurs possibilités : soit d'autres joueurs sont considérés comme des cas contacts soit d'autres coéquipiers ont été contaminés. Tous les joueurs et le staff repasseront des tests PCR ce mardi confirme le coach Claude Robin et on sera normalement fixé le lendemain sur la progression du virus dans le club. Les Orléanais ne s'entraînent pas ce dimanche et ce lundi avant de reprendre le chemin des terrains mardi après-midi.

La rencontre face au Mans pourrait être reportée

L'US Orléans accueille le Mans ce vendredi 9 avril à la Source pour un match crucial mais cette rencontre semble être fortement compromise. Les hommes de Claude Robin sont pour le moment à la troisième place du National et plus que jamais dans la course à la remontée en Ligue 2 en passant par les barrages. Ils comptent deux points d'avance sur le quatrième et le cinquième, Saint-Brieuc et Villefranche à six journées de la fin.