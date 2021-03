Saison blanche pour le football amateur. La Fédération Française de Football a décidé ce mercredi d'arrêter les championnats amateurs pour la saison 2020-2021. Dans le Gard et en Lozère, 20.000 licenciés sont concernés.

Covid-19 : saison blanche pour le football amateur, les présidents d'Alès et de Beaucaire soulagés

C'est une nouvelle conséquence de la pandémie de Covid-19. La Fédération Française de Football s'est résolue ce mercredi à mettre un terme aux championnats amateurs pour la saison 2020-2021. Les compétitions départementales et régionales sont concernées ainsi que la Coupe de France féminine ainsi que le National 3, soit l'équivalent du cinquième niveau du football français.

Des présidents soulagés dans le Gard

Le Stade Beaucairois, qui compte plus de 400 licenciés, évolue en National 3. Le club était quatrième et invaincu quand le championnat s'est arrêté en octobre dernier. Depuis, dirigeants et joueurs étaient dans l'attente d'une décision.

C'est une décision logique car on ne pouvait pas demander à des gars qui n'ont plus joué depuis six mois de reprendre la compétition au pied levé - Xavier Mouret, le président du Stade Beaucairois

Même son de cloche du côté de l'Olympique d'Alès en Cévennes, pensionnaire également du championnat de France de National 3. Hormis son épopée en coupe de France, les Cévenols n'auront disputé que six rencontres de championnat.

Vu le calendrier et le peu de temps qu'il restait, c'était complètement impossible de finir la saison - Didier Bilange, le président de l'OAC

Les deux clubs gardois vont ainsi pouvoir préparer sereinement la saison prochaine.