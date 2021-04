Covid-19 : vers un report du match entre l'US Orléans et le Mans après de nouveaux cas positifs

Le match entre l'US Orléans et le Mans, prévu ce mercredi soir à la Source pour la 29e journée de National, va être de nouveau reporté suite à la découverte de quatre cas de Covid dans le groupe de 18 orléanais retenus par le coach Claude Robin pour affronter le Mans plus deux autres cas dans l'effectif. Le club attend pour l'heure la décision de la Fédération Française de Football. La rencontre avait déjà été déplacée le 9 avril dernier suite à des cas positifs à l'USO. Les joueurs et le staff ont passé des tests PCR ce mardi matin avant l'entraînement, comme chaque semaine et plusieurs sont revenus positifs ce mardi.

Le match face à Villefranche aussi menacé

Le cluster à l'USO ne s'est donc toujours pas résorbé et l'autre rencontre de la semaine face à Villefranche prévue ce samedi à la Source ne se disputera pas non plus, sauf retournement de situation, du fait de l'isolement prévu de sept jours pour les joueurs positifs. Il n'y aura donc pas d'entraînement ce mercredi matin et tous les joueurs repasseront un test PCR ce jeudi.

La fin de saison se complique pour les Orléanais si deux matches sont à reprogrammer dans un calendrier déjà très chargé.