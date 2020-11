Covid, confinement : le club de foot de l'Ancienne Château-Gontier n'a joué qu'un seul match en 3 mois

Le sport amateur mis sous cloche à cause de la crise sanitaire et du confinement. Les compétitions sont de nouveau à l'arrêt. Le club de foot de Château-Gontier-sur-Mayenne n'aura joué qu'un seul match de championnat régional depuis le mois d'août.

Toutes les compétitions de foot amateur sont suspendus à cause de la crise sanitaire

Les sportifs mayennais aux vestiaires. Toutes les disciplines sont concernées par le nouveau confinement, à l'exception du club de foot du Stade Lavallois, dans le championnat National, et des courses hippiques.

Une situation qui bouleverse le calendrier des championnats amateurs de hand, de basket, de volley et de foot, le sport le plus populaire dans le département. Prenons l'exemple des footballeurs de l'Ancienne de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le virus fait tourner les têtes mais plus le ballon.

Depuis la reprise de l'entraînement et du championnat Régionale 1 en août, ils n'ont disputé qu'une seule rencontre. L'entraîneur du club, Guillaume Rey, prend ça avec philosophie. confie-t-il à Gérard Lecocq : "c'est vraiment inédit. Je ne pense qu'on en fasse une autre cette année. Mais il faut relativiser par rapport à notre activité de loisir. Il y a des salariés dans ce club, c'est important pour la vie associative mais nous devons être mesurés parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous. La reprise, on l'attend mais ce sera compliqué".