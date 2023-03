Covoiturez avec France Bleu Occitanie pour assister au match Annecy-TFC

760 supporters du TFC vont garnir le parcage visiteur du Parc des Sports d'Annecy le jeudi 6 avril prochain à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France du TFC sur la pelouse du club de Ligue 2. On vous embarque avec nous !

Départ le jeudi, retour le vendredi

Pour vous faire faire quelques économies, nous vous proposons de monter dans la voiture de France Bleu Occitanie avec Julien Balidas, qui commentera le match sur notre antenne. Le départ se ferait le jeudi matin pour un retour le vendredi, lendemain de la rencontre. Restera, à votre charge, la nuitée à Annecy.

Deux places sont disponibles. Pour en être, une seule chose à faire : envoyer nous votre plus beau selfie de supporter du TFC sur nos réseaux sociaux Twitter , Facebook et Instagram, en utilisant le hashtag #BleuBleuCar, nous choisirons deux heureux élus, les plus originaux.

On vous laissera également les commandes de nos réseaux sociaux durant le trajet. En espérant un retour heureux et un billet pour le Stade de France en poche.