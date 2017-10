Cpe de la Ligue - Garande retient "l'abnégation, l'état d'esprit et l'investissement".

Les Malherbistes n'ont pas caché leur soulagement et leur satisfaction à l'issue de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue à Lorient (1-0). Retranscription des réactions recueillies par Olivier Duc.

Patrice Garande a tout gagné dans ce match. Il a fait tourner son effectif, reposé ses cadres. Malgré la pression adverse, Caen n'a pas encaissé de but, personne ne s'est blessé et il a pu faire découvrir le monde professionnel à deux jeunes du centre de formation, Armougom et Deminguet. Soirée parfaite.

"Je vais retenir l’abnégation, l'état d'esprit et l'investissement de tout le monde. Ce n'était pas un grand match de notre part mais en coupe, l'essentiel c'est de se qualifier. Ça va nous faire de bien parce qu'on avait besoin de retrouver certaines valeurs, dont l’engagement et la combativité. Le gros point positif, c'est qu'on avait fait une équipe en fonction des joueurs blessés, des joueurs avec des petits bobos, de ceux menacés par une suspension et puis on a fait joué deux jeunes du centre de formation. On était un peu déficitaire sur tous les domaines sur le derniers matchs, c'était mieux à Lorient mais maintenant il faut faire la même chose en championnat, en jouant mieux avec le ballon". Patrice Garande, entraîneur du SM Caen

Yoël Armougom a disputé son premier match en professionnel. Titularisé d'entrée dans le couloir gauche de la défense, il s'est montré très solide. Patrice Garande a estimé qu'il avait effectué "un très bon match".

C'est une fierté pour moi de débuter en tant que titulaire. C'est un rythme à prendre, avec l'expérience, ce sera mieux mais je suis déjà content de ma prestation. Il faut vite s'adapter parce qu'en face ils ne se posent pas la question de savoir si on est jeune ou âgé. Je me sens très bien dans le groupe. Ma famille a fait le déplacement de la Réunion pour ce mois d’octobre, il y avait mon père, ma père et ma petite sœur, cette titularisation m'a permis de rendre fière ma famille. Yoël Armougom, défenseur du SM Caen

Dans les buts, Brice Samba a effectué son premier match avec le Stade Malherbe de Caen. L'ancien Marseillais a réussi une prestation solide, ponctuée par des belles parades décisives en fin de match.

"C’était un match assez difficile face à une belle équipe de Lorient, on a retenu l'essentiel : la qualification. La confiance, ce n'est pas en un match qu'on la prend, c'est avec les entraînements. J'ai toujours eu confiance en moi Je travaille pour être prêt à l'instant T, et ça m'a réussi ce soir, tant mieux pour l'équipe. Je me suis dit qu'il fallait que je rentre dedans, le travaille pour ça au quotidien. Ça fait du bien à tout le monde, surtout à nous qui jouons peu. C'est tant mieux, ça fait vivre le groupe". Brice Samba, gardien au SM Caen

Le prochain match du SM Caen aura lieu samedi à 20h au stade Michel d'Ornano. Il s'agira de la réception de Troyes.