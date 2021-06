Crest : les matchs de l'Euro de football seront diffusés sur grand écran

Les matchs de l'Euro de football seront diffusés en direct sur grand écran à Crest, au gymnase Soubeyrand et à la salle des Moulinages. Une initiative de l'Entente Crest-Aouste et de la ville, dans le respect des gestes barrières.

A Crest, c'est une tradition, depuis 1998 : les grands matchs de foot de l'équipe de France sont retransmis sur écran géant. Cette année, la municipalité et le club de foot local, l'Entente Crest-Aouste, qui organisent l’événement, ne dérogent pas à la règle : les matchs de l'équipe de France à l'Euro de football seront retransmis en direct, à la salle des Moulinages et au gymnase Soubeyrand, dans le respect des gestes barrières.

Le premier rendez-vous aura lieu le 15 juin à 21h à la salle des Moulinages pour le match France-Allemagne. Un tiers de la capacité de la salle sera rempli. Il y aura 592 places assises et comme tout est gratuit, les premiers arrivés seront les premiers servis.

Deuxième rendez-vous contre la Hongrie le 19 juin à 15h au gymnase Soubeyrand. Attention, cette fois-ci, seulement 260 places sont disponibles.

Enfin, dernier match prévu pour le moment le 23 juin contre le Portugal, tenant du titre, à la salle des Moulinages à nouveau.

Respect des gestes barrières

A l'entrée, pas besoin de montrer de test négatif ou de prouver que l'on est vacciné, mais il faudra impérativement garder son masque pendant tout le long du match et mettre du gel hydroalcoolique. Il y aura une buvette, en extérieur, où le service se fera exclusivement à table.

"Si on va plus loin, en quarts ou en demi-finale, je demanderai à la préfecture une dérogation pour pouvoir accueillir plus de monde. _En temps normal, on fait entrer entre 1 000 et 2 000 personnes dans la salle des Moulinage_s", prévoit déjà Yvan Lombard, vice-président de l'Entente Crest-Aouste.

"On attend surtout des gens d'un âge un peu avancé et peut-être des jeunes. Je pense que les gens viendront par tradition, parce que c'est une tradition ici, on a des habitués", continue Yvan Lombard.

C'est la ville de Crest qui prend en charge l’événement. "Le budget de la retransmission est de 3200 euros", précise Caryl Fraud, conseiller municipal délégué au sport. "C'est un moment important à la sortie de la pandémie : le foot ici, ça compte beaucoup. On est d'ailleurs une des seules villes de la Drôme à se mobiliser pour retransmettre les matchs."