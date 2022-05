Crétier : "Quand le coach me fait rentrer en finale j'explose physiquement !"

France Bleu Azur : Quelle est l'image qui illustre pour vous cette finale 97 ?

Thierry Crétier : Quand j'ai le trophée dans les mains. C'est vraiment le symbole de la réussite de cette soirée-là et un soulagement dans cette saison ratée. On allait descendre en Ligue 2. Donc là on s'est offert une parenthèse de bonheur. Et voir ces visages heureux en tribune, nos familles, nos amis, c'était fabuleux.

Cette soirée-là a marqué plusieurs générations de supporters...

Oui, tout à fait. C'est assez marrant d'ailleurs. Je recroise beaucoup de Niçois ces derniers temps qui me racontent leurs aventures pour aller voir cette finale. En train, en bus... On ne se rendait pas compte de cette folie nous à l'époque, on était dans notre bulle. Quand ils m'en parlent aujourd'hui ils ont toujours la flamme, ça reste un souvenir formidable pour tout le monde.

Cet engouement vous a permis de vous transcender dans cette finale ?

Oui c'est indéniable. On mène au score puis Guingamp égalise et là il fallait être solide dans la tête. On a eu les ressources pour tenir en prolongation et c'est aussi grâce à cette ferveur.

J'avais un petit sentiment de tristesse avant le match

A titre personnel vous rentrez quelques instants avant l'égalisation. On se sent maudit à ce moment-là ?

Oui je me suis dis qu'ils attendaient juste ma rentrée pour égaliser ! La réalité c'est que je ne suis pas du tout prêt physiquement quand le coach me fait rentrer. Quand je pars m'échauffer je me retrouve à côté de Jean-Luc Vannuchi, formé à Nice et qui jouait à Guingamp à l'époque. On avait passé 5 ans ensemble au centre de formation et on n'a fait que discuter au lieu de s'échauffer ! Du coup quand le coach me fait rentrer j'explose physiquement ! J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le match... En plus c'est une finale que j'espérais jouer, j'avais démarrer la saison comme titulaire. J'avais un petit sentiment de tristesse avant le match. Mais une fois qu'on rentre on donne tout et on oublie tout !

Cette séance de tirs au but ensuite. Vous étiez prêt à tirer si la séance s'était prolongée ?

Je n'étais pas programmé pour tirer mais on s'était énormément préparé les semaines d'avant. On avait enchaîné les séances de tirs au but au cas où. Mais fatalité le seul qui rate chez nous c'est Louis Gomis, qui était surement le plus précis dans cet exercice. Donc je pense qu'il n'y a pas de vérité. S'il avait fallu y aller, j'y serai allé ! J'aurais surement tremblé un peu !

Quand le dernier tir au but est marqué vous vous souvenez de la scène ?

Oui moi je me tourne directement vers ma famille, mes amis dans la tribune. Et après on fait un énorme sprint avec toute l'équipe vers cette tribune rouge et noire, derrière le but de Bruno Valencony. Je me souviens de cette communion, cette explosion de joie.

Ma femme a gardé un des deux maillots de la finale

Olivier Fugen nous raconte avoir jeté maillot et short aux supporters. Avez-vous gardé le maillot que vous portiez ?

Oui à l'époque on avait le droit à deux maillots. Je sais que ma femme en a gardé un et l'autre j'ai dû le donner. Le trophée je l'ai encore à la maison, en miniature. Je ne suis pas trop matérialiste mais ces derniers temps c'est vrai que je regarde pas mal les photos de cette finale. Et sur Internet je suis retombé sur une image avec Fred Gioria sous l'Arc de Triomphe, on a le trophée dans les mains, il doit être 6h du matin. Souvenir d'une soirée fantastique.

Une soirée mémorable paraît-il...

Oui on s'est lâché on va dire. On a eu la chance que le club organise tout, la soirée, le repas, toutes les familles étaient là, les amis. C'est vraiment une belle fête, on a bien rigolé. On avait besoin de se retrouver après cette saison éprouvante. Il y avait une sorte de décompression, c'était fabuleux. Il y a eu quelques cigares, quelques verres... Bon le problème c'est que le lendemain on était invité à Téléfoot avec le trophée... et c'était un peu dur de rester sérieux !

Et le retour à Nice ?

Un bonheur total ! Je me souviens qu'il pleuvait mais quand on a vu ce monde, on était vraiment surpris, c'était fabuleux de partager ça avec autant de Niçois ! Et puis la présentation de la Coupe c'était quelque chose. On avait présenté le trophée au Ray face à Metz. Moi je savais que c'était ma dernière saison après dix ans au club. Un grand moment d'émotion.

Mon meilleur souvenir ? La remontée en 1994

C'est le meilleur souvenir sportif de ta carrière ?

Un des meilleurs oui. Le meilleur pour moi c'est la montée en D1 en 1994 avec des gamins du club. On était 13 ou 14 joueurs issus du centre dans l'effectif. Une année vraiment fantastique à vivre et une opportunité pour nous de jouer et de marquer l'histoire du club. On avait un groupe soudé et on savait qu'on tiendrait jusqu'au bout pour ramener le club en D1. La victoire en Coupe est un ton en-dessous parce que la saison a été un peu compliquée pour moi. Mais c'est un trophée et c'est inoubliable.

Aujourd'hui c'est votre fils Noah qui défend les couleurs du club...

Oui je suis très fier de le voir porter ce maillot. On va monter tous les deux à la finale au Stade de France et j'espère de tout coeur qu'on va gagner cette Coupe pour lancer vraiment ce nouveau projet !