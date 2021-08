Creuse : le district de football reporte le début de plusieurs championnats

Avec la mise en place du pass sanitaire dans le football amateur, le district de la Creuse a pris la décision de reporter le début de différents championnats : départemental 2, départemental 3, départemental 4 et féminines. Ceux-là commenceront le week-end du 25 et 26 septembre.

Dès l'annonce de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans le football amateur, le district de la Creuse avait songé à reporter le début des championnats. La décision a été actée jeudi 12 août. Seul le championnat de départemental 1 reprendra le week-end du 11 et 12 septembre. Les championnats de départemental 2, départemental 3, départemental 4 et féminines commenceront le week-end du 25 et 26 septembre.

La Coupe de France n'est pas reportée

Début août, le district a demandé aux différents clubs de recenser le nombre de joueurs en possession du pass sanitaire. Au 12 août, 51 % des licenciés séniors du district étaient à jour. Un pourcentage pas assez élevé pour Philippe Lafrique, le président du district, pour faire reprendre tous les championnats. "Les équipes de départemental 1 auront assez de joueurs pour reprendre dès le 11 et 12 septembre, assure Philippe Lafrique. Ce ne sera pas le cas des clubs avec moins de licenciés ou des équipes B." Ce report de deux semaines permet donc aux clubs de s'organiser le temps de l'obtention du pass sanitaire.

Un autre problème va se poser pour les clubs le week-end du 28 et 29 août avec le premier tour de la Coupe de France. Cette compétition, gérée par la Ligue, ne sera pas décalée. Trouver onze joueurs risque d'être un casse-tête pour certains clubs du département