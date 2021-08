Creuse : le football amateur dans l'impasse sanitaire

Sans surprise pour les 63 clubs de la Creuse, le pass sanitaire est désormais obligatoire pour pratiquer le football. La Fédération française de football (FFF) l'a annoncé en fin de semaine dernière. "On s'y attendait", avoue Philippe Lafrique, président du district de la Creuse. Face à cette nouvelle mesure, le district, comme les clubs, se posent de nombreuses questions. La principale : tous les clubs vont-ils pouvoir débuter la saison avec suffisamment de joueurs ?

Option envisagée : décaler le début du championnat

À l'échelle du district, Philippe Lafrique a envoyé un mail à tous les clubs. "Je souhaite savoir où ils en sont dans leur effectif, explique le président du district de la Creuse. Si on s'aperçoit après ce sondage que nos clubs sont dans la difficulté, l'objectif étant qu'ils ne soient pas forfait pour les premiers matchs, on prendra les mesures en comité de direction du district pour, si besoin, repousser le début du championnat." La première journée des championnats départementaux est pour l'instant prévue le week-end du 11 et 12 septembre.

À Peyrat-la-Nonière, 20 % des joueurs disposent du pass sanitaire

Au club de Peyrat-la-Nonière, ce pass sanitaire est un "coup dur" dixit le président Philippe Puiboube, qui s'attendait à la mise en place de la mesure. Sur ses 35 joueurs qui composent les deux équipes seniors, moins de dix joueurs ont un schéma vaccinal complet. "On aura l'assurance de repartir avec une équipe sans aucun problème, mais la crainte est de ne pas avoir suffisamment de licenciés pour la seconde équipe", souffle Philippe Puiboube.

La Coupe de France arrive dans moins d'un mois

Avant le championnat, un premier tour de Coupe de France est prévu le dimanche 29 août. Le district n'a pas la main sur cette compétition organisée par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. "Il y aura des forfaits sur ce premier tour, craint Philippe Lafrique. La Ligue est contrainte par un calendrier national sur cette compétition, il y a des dates à respecter et je crois qu'elle aura beaucoup de mal à reporter les tours de Coupe de France."