Creuse : le niveau 1 du plan grand froid activé

Après la neige, le froid ! L'hiver s'installe en Creuse. Il a neigé en début de semaine et dans les jours qui viennent, il faut s'attendre à un froid glacial. Météo France annonce des températures ressenties comprises entre moins 5 et moins 10 degrés. Pour protéger ceux qui n'ont pas de toit, la préfecture active le niveau 1 du plan grand froid. Et elle appelle à la vigilance de tous pour aider les plus vulnérables.

ⓘ Publicité

Des places d'hébergement

La Creuse compte 12 places d'hébergement pour les sans abris à Guéret, La Souterraine et Boussac. Elles sont mises à disposition via le 115, le numéro d'appel gratuit. Des chambres d'hôtels peuvent également être proposées, si besoin. A Guéret, l’abri de nuit reste ouvert en journée pour ceux qui y sont hébergés la nuit. Et au 6 rue de Londres, l'accueil de jour est ouvert du lundi au dimanche. Sur place, on peut y prendre un douche, laver son linge et bénéficier de boissons chaudes.

Plus de maraudes

Dans quatre communes du département, Guéret, La Souterraine, Aubusson et Bourganeuf, une maraude sociale va au-devant des personnes dans la rue pour leur proposer des solutions d'hébergement et essayer de répondre à leurs besoins. Cette maraude circule de la façon suivante :