Creuse Oxygène : le club de VTT a toutes les chances de se qualifier pour les JO de Tokyo

Guéret, France

Creuse Oxygène a les JO de Tokyo en ligne de mire. Après la superbe saison des VTTistes creusois, l'un d'entre eux est quasiment sûr d'être retenu pour les jeux olympiques qui se dérouleront en juillet au Japon. Il s'agit de Jens Schuermans, un jeune Belge de 26 ans. La liste officielle des 27 coureurs qualifiés pour les jeux, sera dévoilée environ un mois avant la compétition.

Jens Schuermans, le Belge qui fait briller la Creuse

Jens Schuermans va entamer sa 4e saison avec le club de Creuse Oxygène. "Je suis le Belge, comme ils disent ici", plaisante le jeune homme.

Ce coureur de 26 ans a quitté la Belgique en 2016, après avoir participé aux Jeux Olympiques de Rio "Cette année-là, mon ancienne équipe m'a annoncé qu'on ne continuerait pas ensemble", relate-t-il. "Durant toute l'année j'ai regardé les autres équipes. A ce moment-là, pour moi le plus important c'était de trouver une équipe qui continue à me former comme VVTiste". A cette époque, Jens Schuermans pratiquait le VTT depuis 5 ans seulement.

Le jeune homme a alors repéré l'équipe de Creuse Oxygène : "Francis Menut, c'était le seul team-manager que j'ai vu vraiment travailler avec ses coureurs, toujours à côté du circuit pour regarder les traces". Après une première prise de contact, l'accord a été scellé et Jens Schuermans a déménagé pour la Creuse.

Jens Schuermans a de fortes chances d'être qualifié pour les JO de Tokyo - DR

Avec Creuse Oxygène, Jens Schuermans a perfectionné ses techniques sur le vélo. "On a travaillé sur les traces du circuit, le réglage de la fourche et grâce à ça je n'ai quasiment jamais de souci avec mon vélo. Tactiquement et mentalement on discute aussi beaucoup pour fixer des objectifs", déclare le jeune homme.

On a progressé ensemble

Tous ces efforts ont payé. Cette année, Jens Schuermans a même décroché la médaille de bronze en coupe du monde de Short Track en catégorie élite, c'est-à-dire la plus prestigieuse. Il s'agit du premier podium de Creuse Oxygène, sur une coupe du monde dans cette catégorie.

Grâce à ses bons résultats et sa régularité sur la saison, le jeune homme est quasiment sûr d'être qualifié pour les JO de Tokyo qui doivent se dérouler en juillet 2020. "Jens a fait un gros bout du chemin, s'il ne se blesse pas il sera présent à Tokyo", assure Francis Menut, le manager de l'équipe.

S'il est qualifié, le jeune Belge réalisera le rêve de tout un club. Creuse Oxygène n'a encore jamais concouru pour les Jeux Olympiques, mais le staff s'était fixé cet objectif il y a trois ans.

Peut-être une autre Creusoise aux JO?

Lucie Urruty est une autre championne de l'équipe Creuse Oxygène. Elle vient de terminer sa première saison dans la catégorie élite. Elle a décroché la médaille d'argent au championnat de France. "C'était un peu plus compliqué sur les coupes du monde en revanche. J'étais dans le top 30. C'était un peu en dessous de ce que j'espérais", explique la jeune femme.

La saison prochaine il reste néanmoins une manche de coupe du monde pour faire les quotas pour les jeux olympiques. La jeune femme va essayer de saisir sa chance.

Francis Menut ne lui met aucune pression : "Aujourd'hui, Lucie a toujours une petite chance... Il y a des possibilités de se qualifier, mais les places à Tokyo sont très très restreintes. Il y aura 27 hommes et 27 femmes pour la planète entière", insiste-t-il.

Bien d'autres jeunes espoirs

Les champions de Creuse Oxygène © Radio France - Camille André

Les Jeux Olympiques sont réservés aux coureurs qui concourent en catégorie élite. Néanmoins Creuse Oxygène prépare déjà l'avenir, avec de nombreux jeunes très prometteurs.

Ainsi cette année, Olivia Onesti a raflé de nombreuses médailles dans la catégorie junior (les 16-18 ans). Elle a notamment obtenu une médaille d'argent en championnat d’Europe junior de cyclocross ainsi que des médailles d'or au championnat de France sur route et sur VTT, catégorie junior. La jeune femme a rejoint Creuse Oxygène l'an passé : "C'était ma plus belle saison", reconnait-elle.

Isaure Medde termine également vice-championne du monde et championne de France en Cross country éliminator, dans la catégorie dame.