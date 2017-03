Creusico : Guéret veut garder sa place de leader face à Gouzon

Guéret-Gouzon, 16e journée de DHR ce samedi à 18h. Les Jaunes et bleus entreront sur le terrain avec le statut de favori, mais Gouzon a déjà prouvé qu'il pouvait faire tomber un leader..

Il devrait y avoir de l'ambiance ce soir au stade Cher du Prat, c'est le match que France Bleu a baptisé "Creusico", le derby de la Creuse entre nos deux meilleures équipes de foot. Guéret accueille Gouzon à 18h, pour la 16e journée de DHR. Les Jaunes et bleus sont favoris, ils viennent de prendre la tête du championnat (de DHR), après leur victoire de la semaine dernière.

On joue surtout pour conserver notre première place. On a vu que les Gouzonnais pouvaient faire une belle performance en allant gagner à Aix, on leur dira merci s'ils nous permettent de les battre ce samedi - Luc Davaillon, l'entraineur de Guéret