Cris entraîneur du Mans FC : "je suis ambitieux comme le club"

C'est lui, via son agent, qui s'est proposé pour entraîner Le Mans FC. Cris a été présenté à la presse et aux partenaires du club ce mercredi au MMArena, deux jours après l'annonce surprise de sa nomination. "Ça s'est fait très vite", a confié l'ancien capitaine de l'OL, quadruple champion de France.

Ce n'est pas Cris le défenseur, "le policier", qui a signé pour deux saisons et une troisième en option, mais bien un entraîneur titulaire du BEPF, "une super formation". Un entraîneur qui se veut "ambitieux, comme le club" et "se sent prêt" pour découvrir ce championnat. "Il n'est pas là pour entraîner dix ans en National, et le club n'a pas l'intention de rester 10 ans en National, on a la même ambition", a martelé le président Thierry Gomez.

La même volonté de "construire ensemble" aussi, avec l'intégration des jeunes issus de la formation - "j'ai été formateur à Lyon alors j'ai mon idée là-dessus", assure Cris.

J'aime bien le beau jeu

Il avoue aussi une préférence pour le 4-3-3 et le jeu de possession : "j'aime bien le beau jeu, j'aime bien avoir le ballon. Ce n'est pas parce que j'étais défenseur que mon équipe ne va que défendre !" Le recrutement sera son premier chantier, pour compléter une équipe dont il souligne la bonne fin de saison, "ça montre la qualité de l'effectif".

Il devra aussi trouver un adjoint et un préparateur physique.