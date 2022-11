ASSE : "On n'est pas là pour demander des têtes, on est là aussi pour demander des comptes" (Patrick Guillou)

Il avait déjà lancé un appel "à la raison" aux dirigeants de l'AS Saint-Étienne au début de la saison, après la lourde défaite face au Havre (0-6) lors de la quatrième journée de Ligue 2. L'ancien joueur de l'ASSE Patrick Guillou, désormais consultant pour beINSports, estime que tous les amoureux du club sont en droit aujourd'hui de réclamer des comptes à la direction

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le statu quo après la réunion de crise d'hier , vous le comprenez ?

Patrick Guillou : Pas vraiment... Statu quo ça me rappelle une chanson, In the army now, en espérant que les prochaines semaines ils mettent les tenues de combat pour aller au front en fin de compte. La comparaison est assez osée mais il est bien temps de comprendre que du côté de l'AS Saint-Étienne il faut faire quelque chose. D'habitude, la révolution se fait et les ventres vides. On se rend compte que on continue à faire de la révolution avec les ventres pleins.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Il aurait fallu faire quoi de votre point de vue, en tant qu'ancien joueur et qu'expert football ?

Patrick Guillou : Conseilleur n'est pas payeur. À partir du moment ou les actionnaires ont décidé de ne rien changer, pourquoi de l'extérieur vouloir imposer absolument quelque chose? J'ai toujours pas l'impression qu'ils comprennent l'urgence de la situation. On a eu des kops qui ont été extraordinaires parce que j'ai eu la chance de commenter le match. Donc on ne peut pas reprocher aux supporters d'avoir apporté le soutien pendant pendant plus d'une heure. Ensuite, ils ont été pacifiques en quittant le stade, dignement et sans bruit. Apparemment, ça ne change toujours rien. Personne n'a compris au club l'urgence de la situation. Alors on va faire des déclarations d'intention, on va faire des jolis communiqués, mais ça ne change pas grand chose au fond du problème. À un moment donné, ceux qui étaient présents dans la salle après la conférence de presse ont vu quelque chose de surréaliste. Apparemment, le coup de poker, le coup de jeter tous les jetons sur la table de la part du comité exécutif ou de la part de l'exécutif a réussi puisqu'on reste dans une situation inchangée.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous parlez de la venue de Jean-François Soucasse en conférence de presse ...

Patrick Guillou : Oui bien sûr. J'en parle parce que j'étais présent donc je l'ai vu et je l'ai entendu. Donc à un moment donné, c'était de faire une démonstration de force aussi par rapport aux actionnaires, ça a réussi. Tant mieux pour le comité exécutif. On n'est pas là pour demander la tête des uns et des autres. On est là pour demander apparemment aussi des comptes. Et quand je dis "on", ce sont ceux qui aiment le club et ce sont les supporters. Aujourd'hui, ça fait depuis presque un an que ce triumvirat est en place. On est déjà à plusieurs entraîneurs, on en est quand même à des mouvements de joueurs assez conséquents, plus d'une trentaine ou d'une quarantaine de joueurs.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Donc un nouveau mercato ambitieux comme c'est promis ne changera rien selon vous, le problème est plus profond ?

Patrick Guillou : Les mêmes personnes nous ont fait aussi un mercato ambitieux la saison dernière. Je vous rappelle qu'on est exactement ou quasi dans la même situation que la saison dernière, où on nous avait promis, grâce à un mercato et grâce à un changement de coach, que ça allait être mieux après la période du mercato hivernal. C'est une marotte ce mercato.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Et le mental alors Patrick Guillou, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir un travail sur le mental ? C'est quelque chose que vous pointiez du doigt je crois il y a déjà plusieurs mois.

Patrick Guillou : Non mais c'est une évidence. Mais on nous avait vendu aussi, je ne sais pas si vous rappelez, qu'on avait mis en place à l'AS Saint-Étienne un logiciel capable de connaître l'aspect psychologique des joueurs, que ce ne seraient plus des mercenaires, et je reprends là les propos de Samuel Rustem, et à un moment donné tout avait été calculé en amont pour avoir des joueurs qui répondaient aussi aux exigences psychologiques. Je vous rappelle juste à un moment donné que quand on regarde aussi les joueurs qui ont été recrutés, ce ne sont pas non plus des perdreaux de l'année, ce sont les joueurs qui ont joué déjà dans d'autres clubs, ce ne sont pas des lapins de six semaines, donc le profil psychologique dans leurs anciens clubs, on les devinait. Ben voilà. Il y a eu des joueurs, on pensait qu'ils allaient faire la maille, et on s'aperçoit que Saint-Étienne n'est pas n'importe quel club et que c'est difficile d'y jouer.

"Faire en sorte que le mérite revienne et qu'on laisse place au travail et à la compétence"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous arrivez à rester optimiste tout de même pour ce club que vous aimez Patrick Guillou ?

Patrick Guillou : Ce club je l'ai en moi, il l'a toujours été. J'ai été supporter avant d'y être joueur. Après, on peut inverser la question : que sont les optimistes? Est-ce que ce sont les pessimistes bien renseignés ou l'inverse ? C'est juste un constat. C'est de regarder les résultats, c'est de regarder comment est constitué et comment est monté le club. Quand dans le communiqué, on nous dit "toutes les forces internes du club doivent être à l'unisson"...

France Bleu Saint-Étienne Loire : C'est une union de façade pour vous ?

Patrick Guillou : Ce n'est pas une union de façade, c'est une union par intérêt. Vous comprenez la différence ? C'est qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un audit, qu'on voit que aussi on essaie de cacher certaines choses, cacher les mauvais résultats, en disant qu'on fait un audit sur le centre de formation, qu'on est déjà en train de préparer la suite... la suite c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour J, c'est d'avoir des résultats le plus rapidement possible, et encore une fois, on est en train de tenter un coup de poker énorme [...] Il faut savoir aussi envisager la situation la pire, et là on part du principe que contre Annecy contre Caen, quand on va jouer le 26 [décembre] et le 30 [décembre], il va y avoir quatre points, peut être six points de pris et que ça va repartir. Si jamais il y a des mauvais résultats, on va dire "oui mais on a le mercato qui va arriver". Donc à un moment donné, on est toujours en train de pousser un petit peu plus loin, en disant, ça va passer. D'accord. L'année dernière c'est déjà pas passé.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Mais il y a plus rien à faire alors Patrick Guillou, parce que vous nous dites que le scénario se répète ?

Patrick Guillou : Ça, c'est différent. Entre "y a plus rien à faire" et "le scénario se répète" ce sont deux choses qui sont complètement différentes. À un moment donné, plutôt que de la "mythocratie" - vous pouvez l'écrire de plusieurs façons, "mensonge" ou "la réunion des copains" - il faut faire en sorte que le mérite revienne et qu'on laisse place au travail et aussi à la compétence. Alors vous allez me dire "oui mais ça veut dire que quelque part y a des incompétents", non. C'est à un moment donné voir exactement comment sont faites les choses et comment sont construites les choses. Alors on va dire encore une fois "Guillou il gueule, il est jamais content, il est aigri... Guillou il veut une place au club"... Je suis très bien là où je suis et la façon dont je vis aujourd'hui. Mais à un moment donné, ouvrez les yeux! Il faut juste regarder ce qui se passe et ce qui se passe aussi dans les grands clubs.

