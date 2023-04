Crise diplomatique à l'AC Ajaccio autour de la "disparition" de Youcef Belaïli

La polémique enfle sur les réseaux sociaux. Où est passé Youcef Belaïli ? L'international algérien n'est pas revenu en Corse après la trêve internationale. Alors qu'il devait rejoindre l'AC Ajaccio le mardi 28 mars, le milieu offensif n'a finalement pas pris l'avion, annonce le journal l'Equipe . Une véritable crise diplomatique que tente de gérer, sans faire de vague, l'ACA, qui table sur un retour de son joueur dès ce mercredi 5 avril.

Le Stade Brestois a subi la même mésaventure l'an dernier : Youcef Belaïli, parti jouer les barrages pour la Coupe du monde, n'avait plus donné signe de vie au club breton et avait fini par rompre son contrat. Il avait expliqué souffrir de la distance avec sa famille. Un an après, quasiment jour pour jour, l'histoire se répète avec l'AC Ajaccio. Cette fois, c'est une blessure qui retarderait son retour.

"Blessure bidon"

Selon le club, c'est à cause d'une blessure aux adducteurs que son retour en Corse est retardé. Le quotidien l'Equipe confirme d'ailleurs que le joueur aurait envoyé une échographie à la direction ajaccienne et préféré se faire soigner en Algérie. Mais à Oran, les médias parlent d'une "blessure bidon" et soutiennent que Youcef Belaïli "se promène tranquillement" dans la ville portuaire du Nord-Ouest de l'Algérie.

"Quel joueur de Ligue 1 se ferait soigner en Algérie alors qu'il pourrait bénéficier de meilleurs soins auprès de son équipe ?", interroge une source algérienne, mettant en cause les réelles motivations du joueur. En réalité, le milieu offensif reproche à la direction de l'ACA de "ne pas tenir certains de ses engagements", poursuit cette même source.

Selon nos informations, après avoir reçu un certificat médical attestant d'une blessure et un arrêt de 10 jours, l'ACA a proposé à son milieu offensif de rentrer à Ajaccio, pour faire des examens complémentaires et se faire soigner. "Belaïli refuse et laisse les choses pourrir", nous indique t-on, précisant que le club corse "gère cette situation avec énormément de diplomatie".

Retour à Ajaccio ce mercredi ?

Une volonté de ne pas faire de vague qui s'impose : tout juste promu en Ligue 1, mais avant dernier au classement, le club se bat pour conserver sa place et a besoin de son numéro 10. L'image renvoyée par cette affaire, si elle se solde de la même manière qu'à Brest, pourrait également mettre un coup à l'ACA, renvoyant un sentiment de désaveu alors que le club avait été interrogé sur ce choix de recrutement d'un joueur connu pour ses déboires.

Les contacts ne sont donc pas rompus entre l'international algérien et l'ACA, qui compte sur un retour en Corse de son joueur dès mercredi 5 avril.