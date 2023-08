Cristian Cásseres, au nom du peuple Vénézuélien

Cristian Casseres est arrivé cet été dans la ville rose a débuté les deux premières journées de Ligue 1 comme titulaire aux côtés du capitaine Vincent Sierro. Il s'est présenté devant la presse ce vendredi.

Comment s'est passée ton intégration à Toulouse ?

Franchement, c'était une intégration assez rapide avec ce groupe et dans la ville. Dès que je suis arrivé, j'étais très bien accueilli. Les gens à Toulouse sont très aimables et accueillants. Quand tout ça va bien, le reste suit très facilement.

Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu allais jouer en Europe ?

Je me suis senti très heureux et très fier également. C'est un rêve depuis que je suis gamin. C'est le rêve de tous les joueurs venant d'Amérique du Sud d'ailleurs.

Tu es le premier Vénézuélien du TFC...

Je suis très heureux et fier mais j'ai aussi un devoir de bien faire puisque je représente beaucoup de Vénézuéliens. J'aimerais beaucoup ouvrir la porte, faire les choses bien pour que dans le futur, plusieurs Vénézuéliens puissent venir ici.

Plusieurs hispanophones sont arrivés cet été, c'est plus facile ?

Bien sûr, c'est beaucoup plus simple parce que je parle espagnol à l'entrainement. Cela permet d'être plus proches des coéquipiers et du coach rapidement.

Comment as-tu vécu la première au Stadium contre Paris ?

On a vraiment des supporters magnifiques. C'était une surprise en première période de voir ce stade plein. Ils nous soutiennent tout le match. On veut les rendre heureux et continuer comme ça. Cela va dans les deux sens, cette énergie nous sert sur le terrain et on peut leur rendre.

Ton papa a été professionnel également, il a compté ?

Mon père, c'est tout pour moi. Grâce à lui, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Il a toujours été proche de moi, il m'a toujours soutenu. Il venait à tous mes matches. Il m'a appris à être fort mentalement pour ne pas faire les mêmes erreurs que lui a pu faire plus jeune.